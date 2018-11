Matas: "No tengo conocimiento de ninguna caja B"

Jaume Matas exculpa a José María Aznar y a Mariano Rajoy de sus actos corruptos. El ex president balear ha comparecido hoy por videoconferencia desde la cárcel en la comisión de investigación que se está celebrando en el Congreso de los Diputados sobre la caja B del PP nacional.

Matas ha negado haberse enriquecido ilícitamente y ha rechazado la financiación ilegal del PP de Balears.

Desde la cárcel de Aranjuez, ha negado cualquier relación de su corrupción con José María Aznar y Mariano Rajoy. Dice que no recibió ninguna instrucción desde Madrid.

Pese a las diferentes condenas ya firmes sobre financiación ilegal del PP en las Islas reconocida incluso por su propio cuñado, Fernando Areal, Matas dice que no hay financiación ilegal sino pagos, dice, sin factura.

Matas ha reprochado las "calumnias" del diputado socialista Pere Joan Pons, durante su comparecencia, y ha lamentado que en estos diez años no ha tenido oportunidad de defenderse de las "acusaciones falsas", ya que solo ha reconocido los delitos por los que está en prisión.



"Yo no me he enriquecido ilegalmente, no he tenido delito fiscal, ni de blanqueo, ni de apropiación indebida", ha proclamado, tras reconocerse como "único responsable" de los delitos por los que se le ha sentenciado en el caso Nóos, y el "error" de entrevistarse con Iñaki Urdangarin por el que está pagando la pena.



Y ante la pregunta de Pons de quién tiene mas culpa, si él o Urdangarin, ha insistido en que él es culpable de lo que ha hecho y "de lo que haya hecho el señor Urdangarin, allá él". "Yo soy responsable de lo que he hecho con dinero de los baleares, no de otras cosas", ha asumido.