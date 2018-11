No todo lo que son nuevas tecnologías equivale a malo o peligroso, éstas nos permiten hacer tramitaciones más fácilmente, comprar, comunicarnos con cualquier parte del mundo. Hace unos días hablando con unos chicos muy jóvenes, me comentaban el problema que está extendiéndose entre ellos.

Yo pensé en los videojuegos, las redes sociales que están teniendo verdaderos problemas, ¡pero no!, lo que tienen a un golpe de clic, en sus teléfonos móviles o en sus ordenadores, son los juegos de azar, las casas de apuestas.

La ludopatía es un trastorno mental, es la adicción al juego, es ese deseo irremediable de jugar a juegos de azar. Es una enfermedad. Nuestros jóvenes lo están experimentando a edades muy tempranas, comienzan con 15 años algunos. Antes el comienzo era mucho más tardío.

En los medios de comunicación y en las redes sociales, aumentan los anuncios de apuestas, que tienen como reclamo a conocidos presentadores, futbolistas, actores o personajes muy admirados. Las casas de apuestas han invertido más de 81 millones de euros en publicidad, según los expertos este aumento está relacionado con el aumento de usuarios de estas casas de apuestas. De hecho para eso se invierte para que se juegue más.

Se está normalizando el juego, como que fuera algo que no tuviera unas consecuencias nefastas en las personas. Se han prohibido anuncios de tabaco y alcohol, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con los juegos de azar que tan dañinos son?

Las autoridades competentes deben actuar ya, porque ahora, ya es tarde. Hay países que están prohibido como Italia, aquí se deja al código de conducta de los medios, el autocontrol.

Pero vemos que esto no es suficiente, cuando los jóvenes ya tienen dependencia del juego, pierden las relaciones sociales, se aíslan y se alejan de las familias, estas últimas cuando quieren reaccionar el problema ya existe. Es muy difícil reconocer que tienen un problema, y muy difícil salir de él.

Hay que poner todos los medios a nuestro alcance para que no se inicien en los juegos de azar, desde las familias, desde los centros educativos y por supuesto desde las administraciones con una regulación inmediata para que esta situación no siga creciendo. Hay que educar e informar para que nuestros jóvenes no caigan en la ludopatía, esta enfermedad que como de todas las adicciones es muy duro salir.

Hay que utilizar todos los recursos a nuestro alcance para que no se inicien, pero no olvidemos que si existe el problema se puede salir, recuperar sus vidas y servir de ejemplo para el resto de personas que puedan caer en esta adicción. Las asociaciones de ludopatía hacen un trabajo realmente bueno y son un buen medio para salir.

Regulemos la publicidad, que desaparezca de los medios de comunicación y las redes sociales.

¡No todo vale, no normalicemos el juego, digamos basta, basta, basta!