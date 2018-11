Sale a la luz otro sacerdote salmantino condenado por abusos sexuales

Nuevo escándalo que salpica a la Iglesia salmantina. El párroco del municipio de Espeja fue condenado en 1998 por abusos sexuales a una menor de 10 años y, a día de hoy, forma parte de la vicaría judicial de Ciudad Rodrigo, es decir, del tribunal eclesiástico que se encarga de juzgar las denuncias por abusos de menores, según una información publicada por el diario El País.

El sacerdote fue condenado en su día a un año de cárcel pero no ingresó en prisión al no tener antecedentes. A pesar de esta sentencia, el párroco, Joaquín Galán Pino, siguió ejerciendo de párroco en Serradilla del Arroyo.

Según relata el diario El País, el obispo de Ciudad Rodrigo en esa época, Julián López, ha reconocido estos hechos, asegura que actuó “conforme a la legislación canónica vigente” y no se le abrió ningún proceso eclesiástico.

El Obispado mirobrigense se niega a responder preguntas sobre este tema. El Obispo, Raúl Berzosa, se encuentra retirado temporalmente por “razones personales” y el obispado está gestionado por un administrador apostólico.

El País ha localizado una víctima de este sacerdote pero no sería el mismo caso por el que se le juzgó. El padre de esta víctima ha reconocido que llegaron a un pacto con el obispo de la época y no presentaron denuncia a cambio de que el cura fuese trasladado de pueblo. Asegura que decidieron no presentar una denuncia porque les aconsejaron que era lo mejor para la menor, para evitarle el sufrimiento del proceso.