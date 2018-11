Oroz: "Respeto sus palabras, pero seguiré trabajando por el equipo"

El capitán del GBC Xabi Oroz ha sido el jugador solicitado por los medios informativos en la atención a la prensa esta mañana en Illunbe. El jugador azkoitiarra ha analizado su situación y ha ofrecido su punto de vista a la polémica generada en torno a su persona tras las palabras de su entrenador en la rueda de prensa previa al partido del Madrid en las que se refería a su capitán " como un jugador con poco bagaje en la ACB y todavía en formación"

Un Xabi Oroz que volvió a jugar con la camiseta azul en el WizikCenter ante el Real Madrid, jugando siete minutos sin ningún punto anotado y después de varias semanas en las que incluso ha estado desconvocado en varios partidos.

¿Cómo has vivido esta difícil situación": Sobre todo a nivel psicológico, cuando venia de tener minutos en pretemporada, al principio te puede afectar y convertirte uno mismo en su principal enemigo. Con el apoyo de mi familia y su valores, he seguido confiando en mi trabajo diario y sigo pensando en ello. No por jugar ahora en Madrid, puede suceder que vuelva a no jugar. Por ello la mejor forma de afrontar esta situación es tomarlo con tranquilidad y confiar en mi trabajo cada día".

¿Cómo has asumido las declaraciones del entrenador?:" Yo creo que en sus palabras habrá sido sincero y si es lo que piensa yo lo respeto y seguir trabajando para él y para el equipo y es lo que tengo que hacer. Yo he hablado con él ya varias veces y el lo transmite como lo piensa, yo intento comprenderlo y ayudar al equipo. Tampoco voy a meterme en historias que ni he provocado ni vienen a cuento y que puede afectar negativamente".

¿Sentirte útil para el equipo? "Yo quiero jugar, me da igual mi posición, como ayudar desde el banquillo como lo he hecho hasta ahora. Siento que he sufrido bastante con este equipo, para ahora seguir ayudando, ahora no voy a tirar la toalla, y estoy aquí para sumar en cualquier situación"

¿Has hablado con el club y la presidenta¿"Sí, he hablado con ella, siempre me ha apoyado, ella me conoce suficientemente durante estos tres años, sabe cómo soy y cómo trabajo y en la vida de cualquier deportista a veces pasan estas situaciones y hay que afrontarla con la misma mentalidad como si estuviera jugando y ella me ha dado cualquier consejo y me ha abierto las puertas para hablar con ella cuando lo necesite. También la afición la afición me ha tratado muy bien. He hecho cosas por mi forma de ser, ese esfuerzo que tanto gusta, y me he sentido arropado. Algo bien habré hecho”.

Reaparición con dolorosa derrota en Madrid:“Tenía ganas de entrar, de estar en el parqué. No fue una situación fácil, el Real Madrid tiene un talento increíble. Desde el primer cuarto empezaron muy fuertes en defensa y no estuvimos a la altura de otros días en perdidas y acierto en el lanzamiento exterior. Abrieron la brecha de diez puntos que contra un equipo así es casi imposible de recuperar”.

Otra difícil salida a Valencia:" No está en un buen momento y, después de perder de 30 puntos, hay críticas sobre el equipo. Prepararán el partido con muchas ganas. Tenemos que estar preparados porque van a salir desde el principio a romper el partido”. Al frente del conjunto taronja estará un Jaume Ponsarnau que “es buen entrenador, aprendí mucho con él. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Cumplí el sueño de debutar en la ACB con él”.