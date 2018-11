Moyá: "Mas que ansiedad, hay ganas de ganar en Anoeta"

La Real sigue preparando la próxima visita del Celta de Vigo en Anoeta el próximo lunes en donde el equipo txuri rudin quiere romper con su sequía de triunfos en casa, con tres únicos empates y dos derrotas en las cinco jornadas disputadas en el nuevo estadio donostiarra.

Es hora ya de empezar a equilibrar las diferentes trayectorias del equipo con 13 puntos sumados a domicilio y otros tres en Anoeta. Hoy por sala de prensa de Zubieta ha pasado Miguel angel Moyá, el portero balear asentado en la titularidad

Con ganas de retomar la liga tras un nuevo parón:"Antes de un parón, poder irte con una victoria siempre te deja un sabor más dulce. Ahora llega el Celta, un partido que habrá que afrontar como los anteriores. El equipo ha estado bien en Anoeta. Hemos sabido sufrir cuando nos ha tocado sufrir y hemos hechos las cosas bien cuando nos ha tocado. Nos ha faltado, muchas veces, matar los partidos”.

Ansiedad por romper la sequía de triunfos en Anoeta: "el equipo ha propuesto siempre en Anoeta.Más que ansiedad, tengo ganas de ganar. Vale lo mismo ganar fuera que en casa y gracias a Dios fuera de casa estamos consiguiendo muchos puntos que nos mantienen en una posición cómoda hasta el momento.Eso no quita para querer más. El equipo ha propuesto en casa y hay que seguir en esta línea y esperar que nos acompañe esa pizca de suerte, que hay que buscarla, no viene sola”.

liga muy disputada:"Viendo cómo está la Liga de competida, es clave enlazar dos victorias seguidas. Lo más positivo que nos puede pasar es encadenar dos victorias consecutivas que, tal y como está la liga, igual adelantas dos, tres, cuatro, incluso cinco puestos en la clasificación y eso te puede dar moral. Está siendo siendo el campeonato “más raro” de los últimos años.Siempre hay ligas que se decantan rápido tanto para los de arriba como para los de abajo. En ésta estamos viendo un montón de resultados que la gente no espera semana tras semana.Hay un montón de empates y eso hace que todo esté en un puño. Por eso la importancia de conseguir dos victorias seguidas”.

Valoración a nivel personal, ahora como titular:“Me veo bien. Me encontraba bien desde el primer día. La experiencia te lleva a estar preparado para cualquier situación y al final las excusas no valen. ¿Que puedo dar más? No lo sé, ojalá pueda dar más. pero el cómputo global es satisfactorio,peo con la mirada en el horizonte para mejorar partido a partido y temporada tras temporada”.

El regreso de Sangalli a Zubieta:"Ha sido sido “una gran alegría” ver de nuevo a Luca Sangalli corretear por el verde de Zubieta. Ya sabe de primera mano lo importante que ha sido para nosotros verle. Tenemos nuestro grupo de whatsApp y ha habido comentarios siempre animándole. Hace una semana hice referencia a su persona con la frase ‘le estaban frenando’, refiriéndome a que él era el primero que estaba preguntando sobre qué debía hacer para empezar a entrenar, Desde el club y los servicios médicos tienen que seguir un protocolo. Físicamente no ha cambiado, está bien y ojalá le abran la puerta para que se puede incorporar cien por cien en el equipo porque es un jugador muy importante para nosotros”.