Juan Marín: "Te estás equivocando, Juanma, yo no soy el enemigo"

El candidato de Ciudadanos, Juan Marín, ha insistido en la idea de que, si hay una mayoría alternativa al gobierno de Susana Díaz, "llegaremos a acuerdos", en relación con un entendimiento postelectoral con el Partido Popular. Unas afirmaciones que Marín ha formulado en el marco del desayuno informativo Nueva Economía Fórum y siempre que lidere el cambio la formación naranja. El líder de Ciudadanos no contempla el posible acuerdo a la inversa (Ciudadanos apoyando al PP) sencillamente porque los sondeos conocidos hasta ahora pronostican un ascenso de Ciudadanos como fuerza hegemónica desplazando a los populares en la oposición. Marín ha llamado al rival popular a entenderse, porque los andaluces "no perdonarían" que, habiendo esa posibilidad de cambio, la desaprovecharan. Dirigiéndose al popular por su nombre y no por sus apellidos, como acostumbra, Juan Marín, ha manifestado que "lo importante es llegar al dos de diciembre sabiendo quién es el enemigo". En ese sentido le ha espetado: "Se lo he dicho muchas veces: Juanma, te estás equivocando". Para Juan Marín, el enemigo reside, y sin citar directamente al PSOE, en aquellos que han errado con sus políticas inamovibles en estos 40 años que han sumido en la crisis a Andalucía. "El PP siempre ha pensado que el enemigo es Ciudadanos y se equivoca. El enemigo es hacer las cosas como se han hecho siempre y que hoy tengamos la mayor tasa de paro de España o que los jóvenes abandonen la educación porque no tengan oportunidades", reiteró Marín.

Si el candidato de Ciudadanos ha vuelto a llamar al PP al apoyo de su formación, también se ha reafirmado en que, con sus votos, no hará presidenta a Susana Díaz, a la que ha afeado su incapacidad para cumplir lo que firma, su incredulidad en la regeneración política y en los mecanismos para acabar con la corrupción, porque no apoyó poner en marcha "la oficina contra el fraude y la corrupción política". Esa incapacidad que ve Juan Marín en Susana Díaz para contribuir a mejorar la vida de los andaluces es lo que, a su juicio, le lleva a descalificarla como opción para alcanzar acuerdos. También que la líder socialista, a diferencia de Ciudadanos, no puede presentar a su partido como un proyecto "limpio", "honrado" y garante de la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

El candidato de Ciudadanos ha definido nuevamente a su partido como "de centro", en esa estrategia para atraer tanto a los descontentos del PSOE como del PP.

Juan Marín reprochaba a Susana Díaz su ambición política al plantearse irse de Andalucía en su lucha en las primarias de su partido. Y a diferencia de ella, reiteró que su única ambición está en la comunidad andaluza: "Yo no me voy a ir de aquí".

Propuestas económicas

El foro en el que ha participado esta mañana el candidato de Ciudadanos ha tenido un perfil económico y empresarial. Por ello, Juan Marín, no ha querido desaprovechar la oportunidad de lanzar algunas ideas en este ámbito, si llega a salir elegido presidente de la Junta de Andalucía el próximo dos de diciembre. Entre ellas, remarcó que seguirá profundizando en la línea de bajada de impuestos de su medida estrella: la supresión del impuesto de sucesiones y lanzaba una propuesta de bajar en tres puntos el tramo autonómico del IRPF con el argumento de que "lo que recauda la Junta de Andalucía con ese impuesto no significa nada en un presupuesto de 35.000 millones de euros". Otra medida estriba en destinar en los próximos cuatro años al 1.5 % del Producto Interior Bruto (PIB) a inversión pública, "pero que se ejecuten", pues, según precisó, de nada sirve recogerlas en las cuentas públicas si después no se materializan.

Preguntado por las encuestas, Juan Marín, ha afirmado que le interesan en el sentido de pulsar el estado de opinión de los andaluces, pero es consciente de que la mejor encuesta es la del día de las elecciones. Y por ello ha conminado a los andaluces a salir a votar "con ilusión y sin miedo".