Tafalla seguirá limitada a 40km por hora

La velocidad en el casco urbano de Tafalla seguirá limitada a 40 km/h como norma general. El Ayuntamiento había solicitado al Gobierno de Navarra reducir la velocidad a 30 km/h pero desde Interior han respondido que "la petición no está justificada porque no hay datos actualizados de atropellos", señala la concejala de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Goizeder Juango, pero "en Tafalla ahora con el tráfico que hay, los pasos elevados y demás es difícil ir a más de 30, entonces creemos que está justificado que la velocidad se limite a 30 km/h pero el Gobierno de Navarra no lo ve necesario".

A pesar de que los responsables municipales han insistido, la respuesta ha vuelto a ser negativa, así que el Ayuntamiento tomará otras medidas, apunta Juango "tendremos que insistir en concienciar a la ciudadanía de que lo más adecuado es ir a 30 aunque la señalización permita ir a 40 km/h".

Ahora sólo un tramo de la Avenida de Tudela está limitado a 30 km/h y tiene un radar informativo.