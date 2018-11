Un Jiennense actua ante los líderes mundiales durante el centenario de la Primera Guerra Mundial

Cerca de 70 jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo asistieron a la ceremonia conmemorativa del centenario del armisticio entre las Potencias Aliadas y Alemania de la Primera Guerra Mundial que se celebró en el Arco de Triunfo de París hace varios días. La ceremonia contó con varias actuaciones y la que cerraba el acto, fue una emotiva y solemne interpretación del conocido "Bolero" de Maurice Ravel, compositor que precisamente participó en el conflicto bélico, en este caso alistado en el servicio de ambulancias. Ravel compuso por entonces "La tumba de Couperin", un homenaje a sus compañeros de armas caídos en el frente de guerra.

José Luna Agudo durante el concierto / EUYO

La interpretación, ante un impresionante escenario, mantuvo muy atentos a todos los líderes y acompañantes, entre ellos el Rey Felipe VI, Donald Trump o Vladímir Putin, corrió a cargo de la Joven Orquesta de la Unión Europea, compuesta por músicos seleccionados de todo el continente y que entre las muchas actuaciones en todos los rincones del planeta, ha tenido en su agenda esta importante cita para la historia. Uno de esos músicos es de la provincia de Jaén, de Iznatoraf. Se llama José Luna Agudo. Lleva ya cuatro años en esta formación musical y el instrumento que toca es el trombón. Su intervención en el concierto junto al Arco del Triunfo parisino, fue destacable por el solo que le tocaba interpretar, pero los nervios no pudieron con él y cumplió con el encargo que le hizo su superior. Todos después le felicitaron por ello.

Estos días han estado en China y desde allí nos ha contado que "el Bolero de Ravel es una de las obras más importantes de la música clásica, complicado para casi todos los instrumentos de viento, pero con un solo también muy importante, de los más difíciles del repertorio del trombón y la situación pues fue un poco difícil, pero además porque estaba tocando una de las piezas más difíciles, más importantes para el trombón, delante de los 70 Jefes de Estado más importante del mundo e incluso del Rey de España". Con respecto a su intervención solista, José Luna lo tenia claro, "sabes al final es centrarte en lo que tienes que hacer, olvidarte de eso y sacar lo mejor de ti". Recuerda desde China que "ya después del concierto, en la orquesta saben de la dificultad de esta pieza para el trombón, todo el otro mundo felicitándome, la gente muy contenta conmigo, incluso el jefe de la Joven Orquesta de la Unión Europea, me felicitó y me había dicho que había puesto mucha confianza en mí, que él sabía que yo lo iba a hacer genial, me dieron la enhorabuena, que lo había hecho muy bien y que pocas personas podrían hacerlo así como yo lo hice, así que muy contento por todo".

Asegura que fue todo muy intenso, que impresionaba ver el despliegue de seguridad por el acto y por quienes acudieron a él. Ellos llegaron en Metro, en el que viajaban solos desde el hotel, pues no había nadie, tan solo policías y militares controlando todo desde todos los ángulos posibles, "bastante flipante" comenta el joven músico torafeño, quien cuenta a sus allegados como vivieron la jornada, la llegada de los representantes políticos y todo el acto en sí.

JOSE LUNA AGUDO

El torafeño en uno de los ensayos / JOSE LUNA

Actualmente reside en Amsderdam. José Luna Agudo nació el 1 de diciembre de 1994. Es trombonista y perteneciente a una familia de músicos de su localidad natal iznatoraf siempre ligados a su agrupación musical y en la que rara es la familia donde no hay o ha habido algún músico, al contar con una de las Agrupaciones musicales de más historia en la provincia. Tanto él como su hermano Juan Pedro, optaron por dedicarse profesionalmente al mundo de la música.

José tiene un máster en el Conservatorium Van Amsterdam con las más altas calificaciones obtenido con los profesores Jörgen van Riden, Pierre Volders y Remko de Jager. Grado superior de música en el Musikeng, centro superior de música del País Vasco, ubicado en San Sebastián y con las más altas calificaciones. Hizo grado medio en el conservatorio profesional de música de Jaén con los profesores Javier Yera y José Vicente Soler.

Sus estudios musicales comenzaron con 6 años en la agrupación musical Santísimo Cristo de la Vera-cruz de iznatoraf.

Además de los estudios oficiales también se formó en la "Brass Academy Alicante" y en la "Fundación Barenboim-Said". Ha realizado masterclass con los trombonistas más reconocidos, Michel Becquet, Stefan Schulz, Ian Bousfield, Jacques Mauger o Jörgen Van Rinen entre otros.

TRAYECTORIA EN ORQUESTAS

José, es el tercero de esta imagen donde posa con compañeros de la orquesta / EUYO

La EUYO, Joven Orquesta de la Unión Europea, está catalogada entre las 3 mejores orquestas jóvenes del mundo y José lleva en ella 4 años. Ha tocado en múltiples orquestas profesionales en el ámbito nacional e internacional tales como la orquesta de Valenia, la orquesta de Euskadi, orquesta Filarmónica de Holanda, la orquesta de RTVE, orquesta de la Radio de Holanda, destacando entre ellas la Concertgebouw de Amsterdam y la orquesta Filarmónica de Rotterdam, consideradas las mejores del mundo.

Anteriormente también formó parte de la Joven Orquesta Nacional de Holanda, la Joven Orquesta Nacional de España y la Orquesta Joven de Andalucía.

Desde este año José Luna actuará en varias ocasiones con la Chamber Orchestra of Europe, junto a los más grandes directores de orquestas mundiales. Esta orquesta toma músicos de las más importantes del mundo por lo que se considera sin lugar a dudas una de las mejores y más importantes orquestas del planeta.

EUYO

La Joven Orquesta de la Unión Europea se fundó en 1976. Reúne a jóvenes músicos de talento, procedentes de los 28 Estados miembros, que trabajan al más alto nivel de calidad musical.

La Joven Orquesta es un símbolo de Europa y desempeña un papel extraordinario a la hora de fomentar el diálogo intercultural, el respeto mutuo y el entendimiento a través de la cultura. Ha actuado en ciudades y festivales destacados de Europa y del mundo, en distintos marcos formales e informales. Utiliza técnicas y formatos tradicionales e innovadores destinados a una amplia variedad de públicos.

A través de sus actividades, la orquesta ejerce de embajadora cultural de la Unión, exhibiendo la riqueza y la diversidad de la cultura europea y presentando a talentos emergentes.