Contratiempos, lesiones y otras preocupaciones

¡Qué no cunda el pánico! No corre peligro mi participación en la Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Pero sí he tenido un susto que os relato en este capítulo.

Demasiado bonito era todo. La preparación marchaba de maravilla, cumpliendo estríctamente el plan de entrenamientos fijado por mi entrenador. Pero, como ocurre en muchas ocasiones, los contratiempos físicos pueden aparecer en forma de lesión.

Llevaba unos días con una molestia en la rodilla izquierda que me recordaba a una lesión muy similar que padecí hace un año en la otra rodilla. Entonces me estaba preparando para correr la Media Maratón Valencia Trinidad Alfonso. Con la ayuda de mi fisio y un tratamiento conservador logré recuperarme y hacerla. El problema estaba localizado: tendinitis en la pata de ganso.

En esta ocasión, el dolor era muy similar pero en la otra rodilla. Acudí alarmado a la fisio, empezamos el tratamiento y, con el Maratón cada vez más cerca, decidí visitar a un traumatólogo. Al mejor que conozco y al que me une una gran relación profesional y personal: el doctor Enrique Gastaldi, de reconocido prestigio al pasar por sus manos centenares de deportistas de élite durante varias décadas.

El doctor Gastaldi pidió que me hicieran una ecografía, que nos sirvió para tener el diagnóstico más claro. Tengo un ganglión (una especie de quiste de 5 centímetros de extensión) en la rodilla izquierda. Me asusté al principio hasta que el doctor y la fisio me enfriaron y me explicaron el plan que debía seguir: comenzar tratamiento, rebajar las cargas en la preparación y probar sensaciones. "Tranquilo, el fondo ya lo has trabajado y lo tienes", me dijo en tono esperanzador mi preparador, Redolat, que sentenció: "Ahora la prioridad es que el día 2 estés a las 8:30 en la línea de salida listo para poder correrla y acabarla".

Y en eso estamos. Cambiando mi dinámica de trabajo y entre algodones para llegar a la gran cita. Y esto me privó de hacer el entrenamiento largo (30 kilómetros) programado para el pasado domingo. Me privó la lesión y el trabajo, porque este pasado fin de semana tuve que cambiar las zapatillas de correr por otra de mis pasiones: estuve en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste cubriendo el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo. Allí también grabé un vídeo contando cómo combinaba la preparación de la Maratón con las motos. No os lo perdáis.

Pd.- La semana que viene os cuento cómo va la recuperación de mis molestias físicas. ¡Dadme fuerza y deseadme suerte, por favor! Un saludo a todos. Seguimos 'En Modo Maratón'.