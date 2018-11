Com quan manaven

Com quan no manaven

Què hagués passat si qui governa ara l'ajuntament fora oposició davant la imputació del regidor de cultura festiva per la mort d'un treballador que muntava unes grades d'un esdeveniment municipal? Que hagueren dit aquells que ara governen si foren oposició? Cal llum i transparència total en el cas que parlem: la mort d'un treballador que muntava les grades de la Fira de Juliol. Perquè no són els polítics els que estan al peu del canó mentre es fa una obra... però si són els responsables i en este cas hi ha una família desfeta. Perquè si hagués sigut al contrari, l'imputat estaria demanant caps i responsabilitats amb tota la raó.