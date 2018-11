Si eres orgulloso nunca conocerás la felicidad

Tenemos miedo a pedir perdón por si perdemos la razón, pero realmente no nos damos cuenta de que lo que podríamos estar perdiendo es la posibilidad de compartir nuestra vida con alguien que nos haga feliz. "En pareja pasa mucho. Nos cuesta decirle a nuestra pareja que la hemos cagado", asegura la sexóloga Rosa Montaña.

El orgullo puede ser entendido como el sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano a uno que se considera meritorio, pero en estas líneas (y este podcast) hablamos del orgullo relacionado con la soberbia, la altanería, la arrogancia o la vanidad, sentir que nuestra opinión está por encima del otro, ya sea la pareja, la familia o los amigos. Nos da miedo que el otro piense que no vamos a dar la talla.

¿Debemos entonces pedir siempre perdón?

Si pedimos perdón hasta en los momentos que no deberíamos pedirlo, podríamos perder la seguridad en nosotros mismo, pero para Rosa Montaña, "no es lo mismo el respeto que el perdón. Tú no pierdes el respeto a ti mismo por pedir perdón".

El más listo es el que debe pedir perdón

Vale, dejamos el orgullo de lado, pero ¿quién es el primero en pedir perdón? (no lo niegues, lo estabas pensando). Rosa Montaña lo tiene claro: "tiene que pedir perdón el más listo, el primero que perciba esa situación de conflicto". Es bueno frenar, darse unos minutos por separado y reflexionar qué hubiera sucedido si nuestra reacción hubiese sido distinta.

No sabes si volverás a ver a tu pareja

Rosa Montaña nos cuenta en el podcast una de las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar como terapeuta de pareja: "una chica se fue a dormir enfadada con su novio porque no había limpiado los platos y a la mañana siguiente él no despertó". ¿Es o no un motivo para pedir perdón?

Está claro es si lo pensamos así, cualquiera de nosotros pediría ahora perdón, pero ¿cómo?

¿Cuáles son las claves para pedir perdón?

Nuestra sexóloga Rosa Montaña recomienda primero decir la palabra "perdón", después "no quise hacerlo pero me confundí, intentaré no volver a hacerlo" y por último preguntar "cómo puedo solucionar estos platos rotos".

Parece fácil, pero está claro que no lo es. Inténtalo ahora. ¡Venga! Piensa en alguien con quien estás enfadado y dile: "perdón".