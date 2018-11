El despido de forestales precipita el fin de la negociación de los presupuestos

Podemos Aragón no negociará con el Gobierno de Lambán los presupuestos del año que viene. Para el partido morado, la gota que ha colmado el vaso es el despido de bomberos forestales de la empresa pública Sarga.

Segun Podemos, desde 1 de septiembre al 15 de diciembre saldrán de Sarga cerca de 480 bomberos forestales. El diputado Andoni Corrales critica el fondo de la decisión, y también las formas porque "a las 11 de la mañana empezaron a llamar, vía telefónica, a los retenes, cuando estaban trabajando diciéndoles que recogieran todo, que era su último día de trabajo, sin previo aviso de ningún tipo". Corrales asegura que "a otros retenes se les avisó vía WhatsApp" y remarca que "estamos hablando de Sarga, la empresa pública más grande de Aragón; y esta es la forma de despedir de un gobierno que se dice de izquierdas".

Para Maru Díaz, esto se suma al rechazo del Gobierno a aceptar las cinco condiciones puestas por Podemos para hablar de las cuentas de 2019. Por eso, Díaz ve imposible negociar con el PSOE. "No hay mimbres para nada más y no hace falta que siga haciendo acciones para que pillemos el mensaje", ha afirmado. Tirando de ironía, Díaz ha deseado al gobierno "que le vayan bien los meses que les quedan hasta las elecciones y nos veremos en mayo, y que gane el mejor".

El presidente aragonés ha afirmado desde Bruselas que está dispuesto a negociar, pero sin condiciones previas. Tras conocer el anuncio de Podemos, ha asegurado que "esas declaraciones no puedo entenderlas si no como una ruptura unilateral, que ni el Gobierno ni el PSOE deseamos y cada palo tendrá que aguantar su vela". Cree Lambán que "si Podemos no llega a sentarse en una mesa para hablar de presupuestos del año 2019, Podemos será el único responsable de que Aragón no tenga presupuesto".