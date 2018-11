El papel de la mujer en los últimos 40 años

Con motivo de los 40 años de democracia "Hoy por hoy Ciudad Real y provincia" se emite este martes 20 de noviembre desde Viso del Marqués para conocer la realidad del mundo rural y los cambios que han vivido en las últimas cuatro décadas. Nos adentramos en los recursos turísticos y en el magnífico palacio que construyó D. Álvaro de Bazán, sede del archivo de la Marina.

María Luisa Delfa con Carmen del Campo / Cadena SER

La alcaldesa de la localidad, María Luisa Delfa, ha adelantado que se quiere convertir el turismo en uno de los pilares económicos de Viso del Marqués. El objetivo es que las visitas pernocten y para eso son necesarias infraestructuras, por lo que se va a acondicionar la Almazara del Marqués en un hotel de 4 estrellas para incorporarlo a la red de hospederías que está creando la Junta de Comunidades.

AUDIO | Aquí puede escuchar el primer tramo de "Hoy por hoy Ciudad Real" por el que han pasado la alcaldesa María Luisa Delfa, el Director-Conservador del Palacio, Francisco Moreno, la Asociación cultural Rondalla Viseña y escolares del IES Los Batanes:

Cadena SER

De la mano de Jacinta Monroy, vicepresidenta de la Diputación Provincial y Carmen Pimienta, Directora del Instituto de la Mujer en Ciudad Real destacamos el papel de la mujer en estos 40 años de democracia.

El programa ha contado con las intervenciones de la Asociación cultural Rondalla Viseña y escolares del IES Los Batanes.

Cadena SER

El Palacio que el Marqués mandó construir porque pudo y porque quiso

Puede sonar a pedantería pero así fue y cuando entramos aquí, sin exagerar, nos encandilamos con todo un palacio renacentista, propio del Cinquecento, el único de estilo italiano que se conserva en España.

8000 mil metros cuadrados de pinturas al fresco, no hay otro referente en España, donde mejor está representada la mitología clásica y las principales batallas de Don Álvaro de Bazán, nieto e hijo de marino, el que mandó construir este Palacio, el que no perdió ni un solo combate. No conoció derrotas.

Cadena SER

En su Salón de Honor se han rodado escenas de numerosas series y películas como "El Rey Pasmado" con Gabino Diego, Javier Gurruchaga y Juan Diego. La bóveda se vino abajo durante el terremoto de Lisboa.

Se dice que podría estar inmortalizada la batalla de Lepanto, en la que participó junto a Don Juan de Austria , al frente de la Escuadra de reserva, donde coincidió con Miguel de Cervantes, que sirvió bajo sus banderas.

Un Palacio Museo donde se encuentra, además, el Archivo de la Armada Española, donde los investigadores, han vuelto para continuar sus trabajos. Documentación de este archivo sirvió al estado español para ganar el litigio con la empresa cazatesoros estadounidense Odissey para rescatar el tesoro de la Fragata Mercedes.

Otra de las curiosidades, es que el Rey Felipe II se fijó en su escalera para que sirviera de modelo para la del Escorial.