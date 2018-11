Erundino Alonso: "Cuando sale una pregunta de Guadalajara me echo a temblar por si la fallo"

Erundino Alonso, ingeniero forestal de Guadalajara, se cuela cada tarde en el hogar de millones de personas en España. Es uno de los integrantes de 'Los Lobos', el grupo de concursantes que está haciendo historia en el concurso Boom! de Antena 3 Televisión (han batido el Récord Guinness de permanencia mundial en un concurso).

Junto a José, Valentín y Manu, lleva año y medio acariciando un bote que ya supera los 3 millones de euros, una participación que compagina con su trabajo y que le está suponiendo un sobreesfuerzo. "Es difícil compaginarlo con el trabajo. Grabamos dos días la mayoría de las semanas y no es fácil poder encontrar los huecos para poder seguir", ha explicado en los micrófonos de SER Guadalajara. A pesar de ese esfuerzo, asegura que nunca han pensado en dejarlo. "Es una oportunidad que normalmente no se presenta en la vida y no parece lo más recomendable dejarlo".

Entre el trabajo y las grabaciones, reconoce que no tiene tiempo para estudiar, aunque sí prepara algunos aspectos que considera preguntables. "Hay cosas que sabes que no te las van a preguntar nunca, pero hay otras que son más probables. Es más normal que te pregunten por un Premio Nobel de Literatura que por el ganador de un certamen local. Hay cuestiones en las que te puedes anticipar y, de hecho, en muchas ocasiones lo hemos hecho y las hemos acertado".

En varios programas se han quedado a una sola pregunta del bote, que por ahora se les resiste. "Me sé perfectamente todas las respuestas de las veces que nos hemos quedado a una y en las últimas creo que hemos estado especialmente cerca. Ojalá nos lo llevemos, pero en ningún sitio está escrito que nos vayamos a llevar el bote. Lo cierto es que nos pueden echar cualquier día".

Camisetas

Una de las curiosidades que más ha llamado la atención del paso de Erundino por Boom! son sus camisetas, muchas de ellas de eventos de Guadalajara como el FESCIGU (Festival de Cine Solidario) o el Maratón de los Cuentos. "Las llevo porque quiero que se conozcan y para hacer justicia, porque es de justicia que actividades como estas tengan mayor repercusión. Hay mucha gente que me para en Guadalajara y siempre con mucho respeto y mucha educación y me lo suelen decir".

En este sentido, reconoce que uno de sus mayores miedos en el programa tiene que ver con la provincia. "Cuando sale una pregunta de Guadalajara o de Castilla-La Mancha yo me echo a temblar por si la fallo, porque ahí solo tengo cosas que perder", asegura con una sonrisa.