Acumulación de deberes para Herrera

Paco Herrera comentó el rueda de prensa, el día de su presentación, que en dos o tres semanas tendrá ya al equipo preparado para que tenga rasgos reconocibles de lo que pretende ser este equipo de aquí al final de temporada. No lo va a tener fácil el entrenador de la UD. Durante el primer tercio de la competición no se han dado señales de crecimiento. De la mano de Manolo Jiménez, lo que se ha notado es una clara involución. No se ha visto un crecimiento en el juego, ni una buena suma de resultados. Todo esto ha desembocado en la depreciación de los jugadores y en una autoconfianza dañada.

Apuntaba Herrera que su trabajo va a carecer de pretemporada. Una etapa fundamental para preparar al grupo y madurara los sistemas que quieres llevar a la práctica durante los meses de competición. Esta fase de la conjunción de herramientas, va a tener que ser soportada ya con puntos en juego, y con la desventaja de la situación actual de la UD en la clasificación.

Por otro lado, no parece que el nuevo técnico pueda hacer un especial aprovechamiento del trabajo que hereda desde el pasado viernes. Todo lo contario, trabajará Herrera con un equipo que ha jugado de manera deslavazada y abusando del pelotazo. Eso sin olvidar el contexto. Los demás clubes que compiten con la UD para conseguir el ascenso, llevan la ventaja de una maduración de catorce jornadas. Tampoco hay que olvidar los fallos puntuales que están teniendo los jugadores. Fallos de manual que han malogrado varios puntos en este tramo de la temporada. En definitiva, mucha tela que cortar. Si en tres semanas empezamos a ver cambios. Ese será el primer gran logro de Paco Herrera.