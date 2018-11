Diez horas después de salir del ‘Fernando Martín’, la expedición de Montakit Fuenlabrada (3-3) está desde este martes en Panevezys (Lituania) donde juega este miércoles (Cido Arena, 18:00 horas) ante KK Lietkabellis (2-4) en la última jornada de la primera ronda de la Champions League.

Pero la plantilla (realmente la afición también y, sin duda, el cuerpo técnico) todavía analiza lo que ocurrió en Badalona donde el equipo encajó 42 – 26 al descanso y luego endosó a la Penya un parcial de 36-62. “En el vestuario al descanso nos dimos cuenta de que teníamos que ser nosotros; Néstor nos dijo que solo podríamos ganarlo juntos, como una familia, que si cada uno aportaba lo máximo para el común nos iba a ir mejor, y eso fue lo que pasó”, explicaba Chema González.

“Si tuviéramos respuesta para saber por qué somos tan irregulares podríamos solucionarlo. Ahora nos está pasando en los inicios, pero hace unas semanas nos ocurría en los finales de partido”, reconocía.

“El problema no es meter o no meter, sino luchar o no luchar. Esa debe ser nuestra esencia, seguir con intensidad y bajando el culo para defender independientemente de que la pelota entre o no”, concluía el zaragozano..

Ahora con el ‘cambio de chip’, el pívot subraya la trascendencia del encuentro: “Si queremos clasificarnos para octavos de final en la Champions tenemos que volver a ganar”.