Mark Knopfler, cómo hemos cambiado

Para cualquier amante de la guitarra es difícil explicar lo que uno siente cuando escucha tocar a Mark Knopfler. Su técnica de la mano derecha, sus arpegios, sus solos, pero también su voz y su estilo vocal… Todo hace que sea imposible equivocar un tema del escocés. Ahora ha publicado ‘Down The Road Wherever’, el décimo en solitario tras la gloriosa etapa de los Dire Straits y que presenta con ‘Good on you son’. Cualquiera de sus obras es una joya, esta última no iba a ser menos, pero nosotros debemos empezar, como siempre, por el principio.

Cuarenta años han pasado de esta obra maestra llamada ‘Sultans of swing’ que abría la cara dos del primer disco y que se ha convertido en una referencia indispensable del rock. El grupo, que no estaba formado precisamente por adolescentes y que tenían ya experiencia en buscarse las habichuelas en su vida personal y laboral, sorprendió a la audiencia y en poco tiempo alcanzaron una notoriedad inesperada.

Otro de sus grandes éxitos fue este ‘Romeo & Juliet’, de 1981 e incluido en su tercer álbum, ‘Making Movies’. Dotados para crear una música madura y reflexiva que igualmente viajaba del rock más movido a las baladas más susurrantes, alcanzaron la cima de su carrera con ‘Brothers in arms’, un disco de 1985 que es necesario paladear y disfrutar y que nos dejó algunos clásicos como ‘Money for nothing’ y ‘Walk of life’.

Tras el éxito arrollador, el bueno de Mark hizo algún que otro escarceo musical fuera del grupo. Como productor había trabajado con el indomable Bob Dylan y había firmado bandas sonoras como la de ‘La princesa prometida’, pero vamos a rescatar dos colaboraciones de 1990 con el supergrupo ‘Notting Hillbillies’ y con el pionero del country Chet Atkins. Del primero escuchamos ‘Bewildered’ y del segundo oiremos ‘Poor boy blues’.

En lo que respecta a Dire Straits, para entonces la figura de Knopfler ya había tomado el protagonismo casi absoluto sobre el escenario y en el estudio, y eso, claro, generó tensiones que sólo el éxito pudo aplacar un tiempo. Pero únicamente publicaron un disco más y la banda se disolvió, dando por cierto su último concierto en Zaragoza en 1992. Ahora sí empieza oficialmente la carrera en solitario del escocés con el disco ‘Golden heart’, publicado en 1996, que se iniciaba con ‘Darling pretty’.

Alejado de las composiciones que le habían caracterizado en su época con los Dire Straits, Knopfler publicaba un buen disco, como todo lo que ha hecho, pero que no conseguía el respaldo arrollador de antaño. Pero desde entonces ha seguido publicando trabajos que nunca han defraudado y que son una auténtica delicia. Nos fijamos en ‘Sailling to Philadelphia’, de 2000, que presentó con ‘What it is’.

Mucho más rico musicalmente, cada álbum nos presentaba acercamientos a músicas tradicionales americanas, del blues al folk o al country. Ya metido en el nuevo milenio continuó distribuyendo clases magistrales con discos como ‘The Ragpicker's Dream’ y ‘Shangri-La’, de 2002 y 2004, donde escuchábamos auténticas joyas como ‘Why aye man’ o ‘Boom, like that’.

Siempre con su estilo a la hora de tejer estrofas con la voz y el contrapunto de la guitarra, Knopfler ha sido aclamado con cada trabajo, a pesar de que la repercusión entre el gran público no ha sido ni de lejos la que consiguió en los 80. En 2006 volvió a hacer una de esas colaboraciones bonitas con la diva del country Emmylou Harris, titulado ‘All the roadrunning’.

El tiempo se nos va estrechando así que vamos a ir abreviando para saltar hasta el año 2009 y encontrar ‘Get Lucky’, sexto disco en solitario que se abría con un toque folk y, al igual que en muchas ocasiones, country, como era ‘Border reiver’.

Ahora sí que nos tenemos que despedir con el que hasta ahora cerraba la lista discográfica del músico, que llegó en 2015 y se llamaba ‘Tracker’. Casi al final encontrábamos otro tema lento, de esos que tan bien cocina Knopfler y que firmaba también a la voz la canadiense Ruth Moody. Con él nos vamos:‘Wherever I go’.