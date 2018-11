"La Guardia Civil me dijo denuncia o el próximo día tal vez te saquemos en una caja de pino"

Han pasado cinco años desde que se divorció del hombre que le juró amor y le hizo la vida imposible. Ana, dejó la localidad del sur de Madrid, donde vivía, para irse a un pueblo fuera de la Comunidad, donde emprendió una nueva etapa con un marido que la maltrató psicológica y físicamente. Ahora está protegida por una orden de alejamiento y a la espera de que se celebre el juicio de su caso, pero su vida en estos cinco años alejada del horror, ya ha dado un vuelco. “Ahora sobre todo quiero vivir, con las dificultades propias de la vida, pero vivir lo que me he perdido en tantos años, ser yo”. Dice que lo que más le ha costado en este tiempo es tomar decisiones por si misma, acostumbrada a que fuera él quien decidiera todo. Lo ha conseguido sola y también de la mano de su nueva pareja, un hombre que la valora y la hace ver lo valiente que ha sido.

Tiempos oscuros

Pero no siempre ocurrió lo mismo. El otro hombre que se cruzó en su camino, cuando tenía 15 años y que fue su novio durante diecisiete, le controlaba desde la ropa hasta cómo hablaba. “No era consciente de lo que pasaba. Me decía como debía vestir, peinarme, cómo hablar…, te acostumbras a no hablar, te creas un mundo interior y solo puedes hablar contigo misma”. Así fueron esos años en los que hasta le alejó de su familia. Después, tras la boda, a los dos años comenzó el maltrato. “Primero fue un empujón” y las disculpas, “perdona, no volverá a pasar”.Luego llegaron los bofetones, “tengo un mal día y llegas a justificarle, pobrecito tiene un mal día”, recuerda. Después lo puñetazos “que intentas disimular con maquillaje, ropa, no te pones faldas y si te las pones con medias negras”. Ana dice que los dos últimos años que convivió con él llegó a desarrollar agorafobia, porque no le dejaba salir prácticamente ni a la calle.

El final del túnel

Y así, pensando que no vales nada, que sin él no eres nadie, Ana vivía un maltrato de libro, pero como otras muchas no lo reconocía. Sin embargo, llegó un momento en que “ya no quería seguir viviendo y cuando te convences de que si no te va a matar esa noche, al poner la denuncia, que es el miedo que tenemos, la falsa convicción es de que al poner la denuncia él te va a matar…, dices, si pongo la denuncia y me mata, que más me da”.

La última vez que la pegó fue la Guardia Civil, que acudió a su casa, la que le abrió los ojos.“Me dijo Ana tienes que poner una denuncia, no podemos activar ningún protocolo sin que tú pongas la denuncia, estamos ahí y sino el próximo día puede ser que te saquemos en una caja de pino.” Esa misma noche denunció. El principio del fin.

La nueva vida

Desde ese momento han pasado ya cinco años. Una orden de alejamiento y una vida nueva, que desde hace tres años comparte con su nueva pareja. “Yo odiaba al otro sexo porque pensaba que todos eran iguales, hasta que conocí a un chico, mi pareja actual, que me ha enseñado valores, cosas que antes nadie me había dicho”. Ha aprendido a tomar decisiones en su vida y a ilusionarse otra vez.

Ana no quiere etiquetas, ni pena por lo vivido. No le gusta que le tengan lástima “después de haber pasado 28 años de sufrir agresiones física, e incluso violaciones, no soy una pobrecita”. Ahora lo tiene claro, “quiero ser yo, caerme y levantarme y seguir. Se puede hacer”.