Fallout 76, el apocalipsis nuclear en compañía

La saga Fallout da el salto al panorama del rol multijugador online: esto significa que ya no tendremos que luchar contra los mutantes y la radiación nuclear en soledad. El nuevo yermo está plagado de jugadores con los que podemos colaborar o luchar, nosotros decidimos.

Como cada capítulo de la saga Fallout comenzamos nuestra historia en primera persona saliendo al exterior desde nuestro refugio antinuclear. En este caso es el número 76, está situado en el oeste de Virginia, y han pasado 25 años desde la guerra entre EEUU y China que cambió el planeta inundándolo de radiación y variantes genéticas. Nuestra misión, además de seguir con vida, es reconstruir el mundo conocido en la era post nuclear, ayudando a los pocos servicios de emergencia que quedan en pie. Y no va a ser fácil, porque el yermo (un gigantesco mundo abierto) está plagado de necrófagos afectados por la radiación, mutantes y bandas de carroñeros.

Fallout 76 es una evolución de la cuarta parte de la saga, descansando sobre sus bases pero ampliando muchos aspectos y no solo su mapa (que ha crecido cuatro veces según sus creadores). El más obvio es su carácter multijugador: podemos jugar con un grupo de amigos o incorporarnos a una pandilla de desconocidos para ir superando misiones con recompensas en forma de experiencia y objetos. A partir del nivel 5 podremos enfrentarnos contra otros jugadores, una opción siempre complicada de implementar. La desarrolladora, Bethesda, ha optado porque hagamos muy poco daño a quien atacamos hasta que éste nos responde y entramos en combate en las dos direcciones ya con daño normal. Matar a jugadores que no quieren luchar tiene penalización: se nos marca en rojo en el mapa y se ofrece recompensa por nuestra cabeza, un dinero que sale de nuestros ahorros en el juego. El sistema sólo se podrá valorar a largo plazo, pero en principio funciona, porque ser un malincuente tiene consecuencias negativas.

Combate contra robots en el yermo / Bethesda

También se han introducido medidores de hambre y sed, que nos obligan a consumir comida y bebida periódicamente. No es tan fácil como suena, ya que la mayoría de la comida está contaminada con radiación y el agua debe ser hervida y purificada para evitar caer enfermos. Y precisamente las enfermedades son otras de las novedades del título; por ejemplo dormir en un colchón al raso puede depararnos extraños picores y esta será una de las dolencias más suaves que podemos contraer. De hecho el exceso de radiación y ciertas enfermedades derivarán en mutaciones de nuestro cuerpo, generalmente negativas, pero en algunos casos pueden otorgarnos alguna ventaja (y es que, ¿quién no quiere un estómago a prueba de bombas o súper vista?).

Otra de las grandes novedades es la ampliación del sistema de asentamientos. Si en Fallout 4 podíamos reducir a chatarra ciertas zonas y levantar nuestros propios dominios reclutando ayudantes, en Fallot 76 vamos a poder trasladar nuestra base donde queramos. El sistema C.A.M.P. nos permite plantar nuestro centro de operaciones casi en cualquier sitio con su olla para cocinar, talleres para crear y modificar equipamiento y armas o baúles para almacenar. Si queremos trasladarnos, a cambio de unas pocas chapas, podemos moverlo a otro sitio intacto, incluyendo edificios, vallado o sistemas de defensa como las torretas.

Cocinando en el C.A.M.P. / Bethesda

También ha cambiado el sistema de progresión de nivel. El clásico S.P.E.C.I.A.L con los atributos de fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte nos sigue permitiendo aumentar en un punto un atributo con cada nivel, pero ahora las habilidades extra vienen en forma de cartas intercambiables que podemos equipar y desequipar. Es interesante porque podemos intercambiarlas si en un momento necesitamos más pericia con las cerraduras o un extra de fuerza, por ejemplo, y luego volver a nuestra configuración anterior. Además si tenemos varias de nivel bajo podemos agruparlas en una sola haciéndolas más efectivas.

El combate sigue siendo protagonista en el yermo. Además de necrófagos afectados por la radiación y los temibles sanguinarios, en Virginia occidental nos vamos a encontrar con los nuevos calcinados (afectados por una misteriosa enfermedad propagada por una bestia alada), el mítico Modman (hombre- polilla), el wendigo y otras criaturas peligrosas. Contamos con una cantidad abrumadora de armas que podemos mejorar y personalizar, podemos seguir utilizando el sistema V.A.T.S. para ralentizar la acción y apuntar a las extremidades, el tronco o la cabeza de los enemigos guiados por un porcentaje de éxito. Y si no nos gusta o queremos experimentar la dificultad propia de un juego de disparos en primera persona, siempre podemos disparar de forma manual. Un estilo mixto que sigue funcionando a la perfección.

Lucha bien equipado con servoarmaduras / Bethesda

El hecho de ser un título multijugador le confiere ciertas ventajas e inconvenientes. En el juego no hay personajes no jugadores con los que conversar y que nos introduzcan en las misiones, aunque sí hay robots humanoides y holocintas con las que podemos conocer antiguas grabaciones de supervivientes del apocalipsis nuclear. A la vez la aventura para un solo jugador se complica, es posible avanzar de forma un poco más pausada, y sólo están vetadas en solitario las zonas más difíciles del mapa. La conexión permanente a internet también ha dado algún problema en los primeros días de juego, con caídas de servidores y algunos errores (bugs) que seguro serán paulatinamente solventados. Sin embargo las posibilidades que se abren jugando en grupo, con amigos o desconocidos son enormes. Podemos abordar misiones y zonas de alta dificultad, y de esta manera acceder a equipo y asentamientos más poderosos, como en cualquier multijugador online.

En el capítulo audiovisual Fallout 76 es, básicamente, Fallout 4. Y esto no es malo, para nada. El nivel de detalle gráfico, para ser un multijugador online, es muy grande y está por encima de la mayoría de títulos del género, sobre todo en la recreación del entorno post- apocalíptico. En el sonido volvemos a disfrutar de varios radios en nuestro ordenador portátil Pip- Boy, canciones de los años 40 y 50 que le dan al título esa ambientación dulcemente retro, y un doblaje simplemente maravilloso, con actuaciones fantásticas en las cintas de audio que vamos encontrando por el yermo. Si a todo esto le sumamos la magia propia de la saga Fallout, vamos a vivir momentos inolvidables. Beberemos Nuka- Cola en las gasolineras Red Rocket, el mundo entero está plagado de referencias a las industrias Vault- Tec, y la simpática mascota Vault- Boy nos acompañará durante toda la aventura con sus tutoriales y advertencias sobre nuestro estado de salud. Una gran experiencia Fallout, mejor en compañía.

Más actualidad





Otro de los grandes lanzamientos de los últimos días ha sido Pokémon Let’s Go para Nintendo Switch en sus versiones Pikachu y Eevee. Es la primera vez que podemos disfrutar de un capítulo principal de pokémon en una consola de sobremesa, esta vez con el objetivo de atraparlos a todos en la región de Kanto y hacer frente al malvado Team Rocket. El juego puede conectarse con la aplicación Pokémon GO para móviles, por lo que las criaturas capturadas en la calle podrán transferirse a nuestra consola. Cuenta con un modo multijugador local para compartir partida y también puede complementarse con una auténtica bola ‘poké ball plus’ inalámbrica para realizar el movimiento de captura de los pokémon. El juego muestra avances respecto a los originales de Game Boy como la desaparición de los encuentros aleatorios, pero gráficamente Nintendo Switch ha demostrado que puede dar mucho más de sí. Lo hemos probado y es una gran experiencia dentro del universo pokémon.

Otro personaje importante que acaba de regresar es Spyro The Dragon, cuya trilogía remasterizada acaba de aterrizar para PS4 y Xbox One. Las mejoras gráficas son evidentes, y es que han pasado 20 años desde la primera aventura de plataformas protagonizada por el dragón morado. Ahora los movimientos de Spyro son mucho más suaves y naturales, y su aliento de fuego se ve de maravilla. Además en Spyro Reignited Trilogy se ha incluido la opción de mantener la banda sonora original o las pistas regrabadas para la ocasión. Es una gran ocasión para revisitar las aventuras de este simpático personaje junto a amigos como la libélula Sparx o Hunter el guepardo, con decenas de horas para jugar y compartir con los más pequeños de la casa.

Los amantes de los juegos de gestión están de enhorabuena. Ya está disponible Farming Simulator 19 (PS4, Xbox One, PC), toda una enciclopedia del trabajo en el campo. Con él vamos a cultivar en plantaciones de EEUU y Europa con la mayor variedad de vehículos reales hasta la fecha. Además, por primera vez, podremos recorrer las tierras a caballo. Nos hemos subido en nuestro tractor John Deere y utilizado maquinaria New Holland para segar el trigo y otros productos, sin descuidar la zona de ganadería con cerdos, ovejas o vacas. Se trata de un título muy profundo, por lo que no es raro que los novatos se atasquen un poco al principio; pero afortunadamente cuenta con un buen tutorial inicial. Y si lo nuestro es jugar en compañía, tenemos un multijugador online hasta para 16 jugadores y la posibilidad de instalar mods en consola y PC.

También esta semana le hemos puesto las manos encima a la nueva ampliación Los Sims 4, ¡Rumbo a la fama! Como es tradicional incluye un nuevo mundo, peinados, ropas, decoración y construcciones, muchas de ellas relacionadas con la nueva profesión de actor. Nuestro sim ahora puede presentarse a audiciones, empezar grabando anuncios publicitarios y escalar profesionalmente hasta protagonizar grandes producciones cinematográficas. Además según ganemos fama y reputación nos convertiremos en influencer con legiones de seguidores y trato VIP, también con profesiones como las de cocinero estrella musical. Y, sí, también podemos convertirnos en youtubers y hasta ser perseguidos por la prensa rosa.

Y finalmente hablamos de un nuevo juego para móviles Android e iOS que reúne a algunos de los mayores héroes del universo SEGA. Es SEGA Heroes, un juego híbrido que mezcla combates por turnos roleros 4 contra 4 con el clásico ‘conecta 3’. De inicio cuenta con 32 personajes jugables como Sonic, Knuckles, o los protagonistas de Golden Axe y Streets of Rage, más de 200 niveles y 30 zonas. Es muy adictivo y se adapta muy cómodamente al formato móvil, invitándonos a subir de nivel a nuestros luchadores y acumular nuevas técnicas de combate. Pero para ello tendremos que ser rápidos solucionando los puzzles y, según avanzamos, se convierten en un verdadero reto. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.