La fábula del elefante de la que quiere huir Adelante Andalucía

Un elefante, una estaca, una historia de crecimiento y de desazón, y una fábula de la que aprender. La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, tira de pedagogía para insistir en que la confluencia de izquierdas es alternativa de gobierno y, en esa línea, contó ayer una fábula a los más de 150 militantes que acudieron a un mitin de la formación en Marbella.

El protagonista es un elefante. Un elefante muy pequeño que estaba en un circo amarrado a una pequeña estaca.

“Cuando era pequeño, ese elefante siempre se intentaba liberar de esa estaca. Se acostaba derrotado tras intentar liberarse de la estaca", continúa la fábula en palabras de Teresa Rodríguez, quien continúa explicando que el animal "creció y creció hasta que un día terrible para su historia decidió que, como no había conseguido hasta entonces liberarse de la estaca, no lo seguiría intentando porque creía que no lo iba a conseguir. Y por más grande que se volvió el elefante, no hizo falta nunca cambiarle la estaca, que era la misma que cuando era pequeñito”.

Tras ello, la candidata de Adelante Andalucía pidió a la militancia de la confluencia que aprendiera la lección. “Que somos muy grandes, mucho más grandes de lo que nos creemos, y que con fuerza, determinación, valentía y mirada al frente, nos libramos definitivamente de la estaca del PSOE andaluz”, apostilló.

Fue el broche final a un mitín en el que Teresa Rodríguez contestó a Susana Díaz, que le aseguró en el debate que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cobraba más que ella como presidenta de la Junta.

“Ya me quedé con el runrún y digo, voy a mirarlo”, confesó espontánea la candidata de la confluencia, para acto seguido afirmar que “Ada Colau está cobrando 2.200 euros al mes, pero recibe más en su nómina y dona el resto. Y recibe más en su nómina porque la oposición del Ayuntamiento de Barcelona, entre ellos el Partido Socialista de Cataluña, el PP, Ciudadanos y el PDCat, se negó a bajar los sueldos del Ayuntamiento de Barcelona”.

“¿Tendrá poca vergüenza Susana Díaz de utilizar ese dato, tendrá cara de poner en cuestión a mi compañera Ada Colau y su honestidad sin comprobar los datos?”, señaló.

Esa reflexión constituyó la única referencia a la candidata del PSOE a gobernar de nuevo la Junta de Andalucía, porque en el mitín de Marbella Adelante Andalucía aprovechó para lanzar otra de sus propuestas: que los 82 municipios de más de 20.000 habitantes de Andalucía estén conectados por trenes de cercanías. La prioridad sería comenzar con la conexión de los nueve municipios de más de 50.000 habitantes. Apuesta además por recuperar el eje logístico Algeciras-Antequera-Linares.