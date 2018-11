Calera CB gana el partido por el liderato

Igualada liga Cadena SER nos espera, ello lo demuestra que 7 de los 8 partidos disputados en la cuarta jornada se decidieron por menos de 10 puntos. Esto habla muy bien de los progresos tácticos y técnicos del baloncesto talaverano.

Viernes 16 Noviembre 21:00h - POLIDEPORTIVO JAJE

CALERA CB 48 - VIAL MASTERS 43

Empezaba la jornada el viernes con el derbi por el liderato entre Calera CB y los alberchanos de Vial Masters. Encaraban ambos equipos el partido con importantes bajas, pero el vigente campeón tiene una amplia plantilla y empezó fuerte el choque llegando al descanso con un corto 31-26. En el tercer cuarto Vial Master supo buscar los puntos débiles de su defensa, fundamentalmente gracias a los 18 puntos finales de Javi Montes (36-40). Pero por algo Calera CB es el vigente campeón, ajustó su defensa y la brillante aportación en ataque de Jesús Osorio y principalmente Ronald (18 puntos) les llevó a convertirse en el único equipo invicto de nuestra liga.

Sábado 17 Noviembre 17:15h - POLIDEPORTIVO JAJE

GRPS MIRANDA 35 - TIEN 21 34

El sábado lo inauguraban 2 de los equipos que mejor se conocen de nuestra liga, y así lo demostraron sabiendo defender los puntos fuertes de sus rivales durante los 40 minutos. GPRS Miranda parecía que podía achacar sus importantes bajas, ya que al descanso perdía 16-19; lejos de ello apretó su defensa sobre Tien 21 y en un final de partido decidido por las defensas y el poco acierto de ambos, conseguían llevarse una importante victoria. A destacar a Javi Iglesias con 12 puntos.

Sábado 17 Noviembre 18:35h - POLIDEPORTIVO JAJE

PEPINO GASTRONOMÍA 36 - PIZZERÍA CARLOS 42

Continuaba la jornada en lo que se presumía como un parejo duelo entre Gastronomía Pepino y Pizzería Carlos. 37 minutos aproximadamente estuvo por delante Pepino, destacando los 15 puntos de Carrillo; pero sin ser capaz de separarse en el marcador del equipo de la Pizzería. Así, un parcial de 0-9 en los últimos minutos gracias a una anotación colectiva, hizo que se les atragantara la pizza a los jugadores de Pepino. Primera e ilusionante victoria de Pizzería Carlos.

Sábado 17 Noviembre 19:55h - POLIDEPORTIVO JAJE

DURÁN FERRETERÍA 42 - TOYOTA – CENTROCAR Y SIERRA 51

Igualado parecía también el último duelo del sábado, pero Toyota Centrocar y Sierra es el vehículo más rápido de nuestra liga y lo demostró con su 16-31 al descanso. Duran Ferretería reaccionó de la mano de Josete, autor de 21 puntos, pero no fue suficiente. Destacamos por parte de Toyota a Dani Salamanca (15 puntos) y De la Torre (13 puntos)

Domingo 18 Noviembre 10:15h - POLIDEPORTIVO JAJE

CODE PLUS 35 - ÁNGEL RIVAS MODA HOMBRE 38

Madrugaban el Domingo, Code Plus y Angel Rivas Moda Hombre con el estímulo de intentar conseguir su primera victoria. Empezaba fuerte Code Plus alcanzando su máxima ventaja antes del descanso con un 20-12, pero el equipo cebollano de Ángel Rivas no es de los que se rinde fácilmente y remontó el partido hasta el 25-33 a falta de 5 minutos. En estos últimos minutos supo sufrir y apoyados en la gran actuación del joven Juan Antonio Serrano, autor de 21 puntos, se llevaron una victoria que les ayudará a evolucionar en la Liga. Code plus queda como único equipo sin ninguna victoria en su casillero, pero con capacidad para conseguirla en próximas jornadas.

Domingo 18 Noviembre 11:35h - POLIDEPORTIVO JAJE

NUBBITEL 66 - BP TALVAR 37

Tras la corta victoria de Calera CB, BP Talvar se disponía a asaltar el liderato por la diferencia de puntos, pero lo hacía muy mermado en su juego interior. Precisamente su rival el Domingo, Nubbitel, posee varios de los pívots más dominantes de nuestra liga y desde el minuto 1 lo demostraron; ganaron con autoridad 3 de los 4 cuartos, al descanso ya dominaban con un serio 33-15 y lejos de relajarse, consiguieron su máxima ventaja en el definitivo 66-37. A destacar el dominio interior de Andrés Arévalo, autor de 14 puntos y la resistencia de Curi con 16 puntos para los gasolineros.

Próxima jornada

La quinta jornada, que se trasladará al pabellón Roberto Molina del barrio de Patrocinio, nos traerá el sábado un Toyota Centrocar y Sierra - GPRS Miranda que colocará a uno de los dos equipos muy arriba en la Clasificación y el domingo un BP Talvar – Pepino Gastronomía que marcará las opciones futuras de ambos equipos.