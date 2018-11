En Cs esperan entrar con fuerza en las Cortes de Castilla-La Mancha

Encuestas generales que se pueden extrapolar a la región y aumento en el número de afiliados, son algunos de los síntomas por los que desde Ciudadanos, confían en entrar con fuerza en el parlamento autonómico el próximo año, después de quedarse a las puertas, y por muy pocos votos, en las elecciones e 2015

La portavoz regional de la formación morada, Orlena de Miguel, ha pasado por los micrófonos de 'La Ventana de Castilla-La Mancha' donde se ha referido a un posible adelanto electoral general, coincidiendo con las elecciones autonomías, municipales y europeas de mayo del próximo año; asegura que se deben convocar elecciones generales cuanto antes.

Además, ha lamentado la falta de Presupuestos Generales del Estado y que el Gobierno de Castilla-La Mancha se escude en ello para no presentar el Proyecto de Presupuestos regionales para 2019.

En relación al pasado 'Debate del estado de la Región', De Miguel asegura que la legislatura de María Dolores de Cospedal fue de "destrucción" pero que la actual ha sido "perdida para el avance" y habla de "inactividad".

Sobre la propuesta de Podemos de declarar a Cospedal persona 'Non Grata' en Castilla-La Mancha, asegura que lo que ha hecho la expresidenta del PP en la región, no es ejemplar, pero entiende, que prohibirle la entrada a un territorio es "insultante" y que Ciudadanos no va a apoyar la moción que va a presentar IU al respecto en los Ayuntamientos donde tiene representación.

Por último, sobre las primarias en la formación naranja, asegura que serán el próximo mes de enero y que ella tiene la intención de presentarse para encabezar la candidatura a la presidencia de la Junta. Escucha la entrevista