Manu Giuli apenas ha jugado 150 minutos

La salida de Manu Cordero ha acabado por concretarse. A última hora de este lunes el Toledo hacía oficial la rescisión de su contrato que pone fin a una relación que no ha llegado a cumplir 3 meses desde que en agosto el club anunciara que se quedaba con él tras varias semanas a prueba.

En agosto, ya bajo la disciplina verde, Fran Cano sabía lo que tenía entre manos: "Un reto" con un jugador muy especial por las cosas que sabía hacer en el campo, pero también por su carrera a la baja. Llamaba mucho la atención que un jugador que ha pasado por canteras como la del Sevilla, Málaga y Extremadura estuviera en la preferente andaluza. Venía del Castilleja de la Cuesta, de Sevilla.

Empieza jugando pero no de titular: media horita corta contra el Socuéllamos, media horita larga en Almagro... y en la 3.ª jornada titular contra el Tomelloso: fue cambiado al descanso. A la jornada siguiente no fue convocado: "Su comportamiento no fue el adecuado durante la semana".

Una buena semana entrenando le devolvió a su lugar en la convocatoria y en el 11 titular frente a La Solana, y de nuevo, al descanso se queda en la ducha. Sigue convocado a Tarancón, sale 10 minutos al final, da una asistencia de gol, los rivales le buscan, y se forma una tangana tras la que ve una amarilla. Era 30 de septiembre y no volvió a jugar.

Aunque seguía en plantilla. Volvió a ir convocado 2 veces: en Villarrobledo y en casa contra el Quintanar del Rey. En este partido estuvo calentando y al hacerse el tercer cambio se fue a ducharse con el partido jugándose. Al final es apartado del equipo.

Vino Manu Calleja al Toledo y desde el principio le quiso abrir la puerta: "Le he visto entrenar dos días, ha entrenado muy bien [...] con balón ese chico hace barbaridades, hay que intentar reconducirlo". Incluso el técnico cántabro tenía un plan específico para él. Se lo llevó convocado a Guadalajara, no jugó, y al día siguiente (lunes) salió el comunicado de su baja.

Sus números

De las 13 jornadas de liga ha jugado 5 partidos (de 8 convocatorias). Dos de ellos de titular, tres saliendo de refresco. Se ha quedado 5 veces en la grada. En sus 159 minutos en cancha acumula 1 tarjeta y una asistencia de gol (de William Mejía en Tarancón).