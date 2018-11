Carmen Calvo: "que nadie vuelva a llamar disminuido a una persona con discapacidad"

El Consejo de Ministros propondrá una reforma del artículo 49 de la Constitución Española para retirar las palabras 'disminuido' y 'minusválido' dirigido a personas con discapacidad. Lo ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo en Toledo "para que en este país nadie llame disminuido a nuestros compatriotas con discapacidad".

Participaba en un foro organizado por El Digital de Castilla-La Mancha con la mujer como protagonista. Encuentro en el que la vicepresidenta ha reforzado la idea de que sean los ayuntamientos los que atiendan a las víctimas de violencia en primera instancia y para ello -dice- el Gobierno doblará el presupuesto destinado a las entidades locales el año que viene.

La ministra de Igualdad no dudaba en señalar la violencia machista como el mayor problema que tiene nuestro país y en el marco de ese 72% de mujeres víctimas que no presentan denuncias, subrayaba la necesidad de investigar la razón. A pesar de la "emergencia nacional", que subrayaba, representan las sucesivas muertes de mujeres, la vicepresidenta del gobierno no ha mencionado ninguna medida en el ámbito judicial, que si reconocía "está muy mal". Por contra, si ha pedido que la sociedad en su conjunto ayude a la justicia, siendo observadores y denunciando situaciones de violencia machista.

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, también ha participado y ha defendido la mayoría de mujeres que hay en su gobierno, la importancia de los gestos y también de las políticas.

El encuentro ha dado de sí para escuchar que el Gobierno abrirá un debate que llega de Europa en favor de sancionar a las empresas cotizadas, que no incluyan en sus equipos directivos a mujeres en proporción, porque -decía- no es solo un asunto de justicia sino también de eficacia, decía Calvo.

Elecciones ¿cuándo?

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha señalado que esta legislatura será "corta casi por su propia naturaleza" y ha reflexionado que el presidente Pedro Sánchez convocará elecciones "cuando considere que hemos alcanzado los objetivos sociales" que se propuso y sobre la posibilidad de convocar elecciones ha defendido que el Gobierno se ha movido en ninguno de los elementos que se planteó al presentar la moción de censura contra el anterior gobierno de Mariano Rajoy.. Para la vicepresidenta, Sánchez "está siendo coherente desde el minuto uno" y están gobernando solos porque "dijimos que no estábamos negociando nada".

La renuncia del juez Marchena

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido al PP que siga negociando "lo que la Constitución dice" sobre la renovación del poder judicial antes de fin de año, porque "hace falta mejorar la justicia en este país" y porque hace falta un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "en plazo"..