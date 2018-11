Reutilizagune abre sus puertas para recordar que hay una segunda oportunidad para juguetes o muebles

Este sábado tendrá lugar la jornada de puertas abiertas de Reutilizagune, un evento que tiene como fin exponer objetos que todavía pueden ser utilizados. El encuentro tendrá lugar de 10 a 14 de la tarde en el que también podrán participar niños, ya que cuentan con talleres participativos de reciclaje, así como obtener algún juguete.

Esta mañana en el Ayuntamiento de Vitoria, Iñaki Prusilla, Concejal de Medio Ambiente y Espacio Público, y Joseba Sánchez, Jefe de Servicio de Gestión de Residuos, han ofrecido una rueda de prensa explicando la importancia de este evento. "Se trata de objetos que no tienen por qué acabar en un contenedor. En Reutilizagune se puede dar un uso mayor a esos objetos", explica Prusilla.

Con motivo de la semana europea de la prevención de residuos, se lleva a cabo esta jornada de puertas abiertas para visibilizar Reutilizagune. "Es un recurso que queremos impulsar para ayudar a reducir el volumen de residuos", explica el concejal.

Reutilizagune cuenta con una gran variedad de objetos: desde aparatos electrónicos hasta muebles o libros e incluso juguetes. El fin no es lucrativo, sino dar uso a objetos para evitar que estos se conviertan en residuos.

"Allí no nos vamos a encontrar objetos defectuosos, son cosas completamente utilizables como la Play 3, por ejemplo" apunta Joseba Sánchez. Además, Prusilla ha mostrado su preferencia sobre los objetos disponibles: "A mi me encantan los libros usados. No tienen mucho valor económico pero son un tesoro".

La instalación se encuentra en la calle Artapadura número 5 y una manera accesible de ir es mediante el tranvía de Abetxuko con parada en Artapadura.