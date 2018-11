Principio de acuerdo para transferir a Euskadi tres infraestructuras

Los gobierno central y vasco han alcanzado un “principio de acuerdo” para la transferencia a Euskadi de la competencia sobre el tramo vasco de la AP-1 entre Burgos y Álava además de dos líneas de Renfe en Bizkaia: Bilbao-Basauri y Alonsotegi-Barakaldo.

En el caso de estas dos últimas, el traspaso viene avalado por una sentencia anterior del Tribunal Constitucional que determinó la competencia vasca de dichas conexiones ferroviarias.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha anunciado el preacuerdo de forma un tanto contenida, a través de un comunicado.

Aunque es cierto que la negociación se ha prolongado más allá de los esperado, el desenlace no ha sorprendido a nadie y se ha producido en los términos previstos, es decir, se limita a las tres infraestructuras señaladas y no incluye materias como la Seguridad Social o prisiones, “prioritarias” para Urkullu pero no para Pedro Sánchez.

Así que el valor del acuerdo es sobre todo político, teniendo en cuenta el escaso calado de las materias pactadas, cuyo traspaso se hará oficial en una reunión entre ambos ejecutivos en el marco de la Comisión Mixta de Transferencia, aún pendiente de fecha.

El Gobierno vasco ha emitido escueta valoración en la que pone en valor el paso dado, para a continuación emplazar a Sánchez a que aproveche el “clima de entendimiento” y avance en “el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Hay, recuerda la nota, 37 materias aún pendientes de ser transferidas.

La última trasferencia se hizo efectiva hace siete años y fue también con un gobierno socialista, entonces liderado por el presidente Zapatero que cerró con el PNV la entrega a Euskadi de las políticas activas de empleo en pleno Gobierno del socialista Patxi López.