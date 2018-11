Foment investigarà les causes de l'esllavissada en el descarrilament

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha anunciat avui que el seu departament investigarà les causes de l'esllavissada que ha provocat el descarrilament d'un tren de rodalia a Vacarisses (Vallès Occidental), en el qual ha mort una persona i 44 han quedat ferides, la majoria lleus.

"Investigarem també els detalls d'aquesta esllavissada i per això la Generalitat m'ha ofert els serveis geològics per descobrir una mica l'estat d'aquesta zona", ha dit Ábalos en una entrevista a la Cadena Ser.

Ha explicat que la zona on s'ha produït el succés estava mallada, "però es veu que aquests dies de pluges han fet que no aguantés aquesta malla", i ha indicat que no tenia clar si l'esllavissada ha ocorregut "abans o mentre passava" el tren, encara que ha precisat que els combois han quedat en vertical i no n'hi ha cap de tombat.

Ha assenyalat que després de prendre possessió es va prendre la seguretat com una de les seves prioritats, pel que ha encarregat diversos estudis sobre la seguretat de les infraestructures, i la seva idea era presentar al desembre al Consell de Ministres un informe sobre això.

"Evidentment, això ens fa ser més vigilants", ha afegit el ministre.