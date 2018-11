Piden que la Policía Local desvincule el piso de Pedro Coca donde aparecieron aves muertas del restaurante en esa vía

El caso de la vivienda donde hace unos días aparecieron decenas de aves muertas y colgadas en un balcón en la calle Pedro Coca sigue de actualidad.

La semana pasada los vecinos de este edificio denunciaron la aparición de la comida y aseguraron a la Policía Local que los dueños del piso también regentaban un restaurante en la misma calle. Esta información se hizo pública porque el informe municipal se filtró a través de las redes sociales; filtración que está investigando el Ayuntamiento.

Uno de los representantes de este restaurante ha solicitado formalmente una rectificación de la Policía Local para que a través de las redes sociales desvinculen su restaurante de este caso. Hace unos días presentó un escrito en el registro municipal.

Fuentes municipales han explicado a esta redacción que ya se ha modificado la dirección del restaurante, porque en el informe inicial había un error en el número. Pero no se plantean más rectificaciones porque en las cuentas en redes sociales del Ayuntamiento o de la Policía Local no ha habido pronunciamiento alguno sobre este tema. Desde el restaurante no han querido pronunciarse al respecto.