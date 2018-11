Francisco Oda: "En el Campo de Gibraltar siempre hemos tenido un sentimiento de diferencia"

Nos despertábamos esta mañana con una información ofrecida por Radio Algciras cuyo titular decía algo así como "El alcalde de La Línea solicitará la conversión de su municipio en Ciudad Autónoma". Los motivos de esta iniciativa vienen dados por los últimos acontecimientos y decisiones en los que La Línea se ha visto olvidada y ninguneada, lo último ha sido cuando el pasado viernes el ejecutivo del presidente Pedro Sánchez daba a conocer el Plan Especial para el Campo de Gibraltar. El alcalde de La Línea, Juan Franco mostró su desazón en los medios ante lo que consideraba un nuevo desprecio a La Línea.

Ayer, tras la reunión con la Mesa de Trabajo por la Línea, el alcalde dejaba caer esta sonada propuesta. Inmediatamente hemos pensado en como se fundamenta esta idea y que recorrido puede tener. Para ello hemos hablado con el sociólogo y miembro del Instituto de Estudios Campogibraltareños, Francisco Oda, quién hace ya algunos años ofreció una conferencia sobre, principalmente, la singularidad de Gibraltar y La Línea; el trabajo elaborado posteriormente sobre esta interesante cuestión verá la luz próximamente.

Oda ha manifestado a la SER que "ya el alcalde Patricio González se quedó corto con lo de la novena provincia. Siempre hemos tenido en el Campo de Gibraltar un sentimiento de diferencia porque realmente así ha sido nuestra propia historia. Somos todos producto de un hecho histórico y es que en el momento en que el Reino Unido hace acto de presencia en la zona se alteró la historia. Nuestra historia está muy vinculada a la llegada de los británicos".

Francisco Oda explica que la génesis, en concreto, de La Línea de la Concepción no sigue el mismo patrón que el resto de municipios de la comarca. "Hay un sentimiento en la ciudad que se vincula al abandono y al apaleamiento continuo a lo largo de la historia". Francisco Oda piensa que la propuesta del alcalde está respaldada por muchos ciudadanos, Mesa de Trabajo y partidos políticos.

Sobre el artículo 144 de la Constitución Española Oda considera que "está pensado para el Campo de Gibraltar y la propia Gibraltar, para integrarse en una comunidad nueva con los gibraltareños dentro.. Es más fácil crear una ciudad autónoma o una comunidad autónoma que una provincia". Oda también reconoce que esta idea aparece en un momento muy delicado tanto a nivel nacional como internacional". Para Oda todo esto responde al hartazgo de los ciudadanos linenses por la política de desinterés del estado.

Aunque no hemos podido hablar con el profesor de Derecho Constitucional de la Univerdidad de Cádiz, Joaquín Fernández Alles, en el transcurso del programa, sí que este nos ha remitido un escrito en el que desarrolla una valoración sobre la cuestión de una autonomía para la ciudad de La Línea, "reflexiones meramente provisionales, de carácter académico y a título exclusivamente personal acerca de esta iniciativa, a la espera de mayor información sobre la cuestión". Fernández Alles explica en su escrito que "la propuesta presentada en la Mesa de Trabajo, en los términos publicados por los medios de comunicación, resulta altamente desaconsejable por razones de técnica legislativa (eficacia, necesidad, impacto y proporcionalidad), aunque no por razones de constitucionalidad. En principio, excluido el apartado art. 144 b) de la Constitución, las Cortes Generales podrían apreciar motivos de interés nacional a los efectos de fundamentar la invocación del art. 144 a) y el art. 144 c), siempre en los términos interpretados por la jurisprudencia constitucional en las sentencias siguientes: STC 89/1984, de 28 de septiembre, STC 100/1984, de 8 de noviembre, STC 240/2006, de 20 de julio. Sin embargo, no es previsible que las Cortes Generales aprecien estos motivos de interés nacional por las citadas razones de técnica legislativa: a) Eficacia e impacto legislativo.- La situación socioeconómica de La Línea de la Concepción no se resolvería con un Estatuto de Autonomía que reconociera a este municipio la consideración de Ciudad Autónoma. Las causas del deterioro social y económico están vinculadas al desigual régimen financiero, tributario y societario de Gibraltar y solo encontraría una solución en la firma de un acuerdo entre España y Reino Unido destinado a la armonización normativa en los territorios afectados. Si lo que se pretende es diseñar un tratamiento diferenciado y más favorable para La Línea de la Concepción -manteniendo el status vigente de Gibraltar-, nuestro ordenamiento jurídico contempla otras técnicas legislativas más adecuadas que un Estatuto de Autonomía, cuyo posible impacto –además de dividir el Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz-, sería concentrar los actuales problemas de La Línea en otros municipios limítrofes. Al no tratarse de una iniciativa eficaz ni de impacto acreditado por memorias económicas, en principio tampoco sería una reforma territorial necesaria. Finalmente, respecto a su proporcionalidad, la creación de una nueva Ciudad Autónoma supondría una modificación del territorio de la provincia de Cádiz y de la Comunidad Autónoma de Andalucía a través de una compleja reforma legislativa en las Cortes Generales cuya magnitud, a la espera de otros argumentos, sería muy desproporcionada en relación con los resultados esperados".

El profesor Fernández Alles continúa indicando en su escrito que "en esta materia, no debemos olvidar que el día 3 de octubre de 2017, la representación de España declaró ante Naciones Unidas (Comisión de Política Especial y Descolonización): El régimen fiscal de excepción del que se dotó a Gibraltar, tanto para las sociedades como para el consumo, ha generado graves distorsiones en la economía de la zona en detrimento de las arcas españolas, de la UE y de la prosperidad de la región. Ha generado una riqueza considerable en el Peñón, contra la que nada tenemos aunque sí nos hubiera gustado que las autoridades del Peñón empleasen una parte en el cuidado del medioambiente y hubiesen construido en algún momento una estación depuradora de aguas residuales urbanas, que hoy por hoy vierten al mar sin más. Lo que sí nos preocupa es la ventaja injusta e ilegítima que este régimen proporciona a la economía del Peñón y los tráficos ilícitos a los que da origen, en particular el contrabando de tabaco, en manos ya de estructuras de crimen organizado, que ha generado verdaderas situaciones de tensión y peligro en los municipios colindantes, obligando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles a reforzar sus efectivos en la región y poniendo en peligro la seguridad de las personas" (Representación de España ante la ONU, 2017)".

El profesor concluye su escrito remitido a nuestro programa en los siguientes términos. "Pues bien, en coherencia con esta doctrina oficial, avalada por razones humanitarias (deterioro social) y de seguridad nacional (criminalidad) que comprometen los derechos fundamentales de ciudadanos españoles, a España le cabe la posibilidad de condicionar el consentimiento del Estado a los acuerdos UE-Reino Unido sobre el Brexit a la suscripción de un Protocolo-Acuerdo entre Reino Unido y España que armonice de forma completa el régimen financiero, tributario y societario. Y sin perjuicio de otras iniciativas públicas de fomento (ayudas, subvenciones...) que estén dirigidas eficaz y directamente a los ciudadanos y familias del Campo de Gibraltar en situación de marginalidad y vulnerabilidad. Dotar presupuestariamente unas estructuras administrativas, servicios públicos o planes de inversión tradicionalmente deficitarios debe ser el contenido de la acción política ordinaria de gobierno, no de planes integrales o especiales".