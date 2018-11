María de Grandy presenta en Alcultura su "Cuaderno Rojo"

María dice que "El cuaderno Rojo" es un proyecto que nace cuando se marcha a la República Checa. "Es un viaje en el que explico de forma un poco oscura que he pasado por una etapa mala y el irme lejos de casa por primera vez para hacer música me ayudó a desinhibirme y a encontrarme conmigo misma. Además de hacer música me puse a escribir y me llevé un cuaderno rojo que fue como un baúl en el que fui echando y echando y que al final ha terminado siendo un libro. Es un vaciado psicológico"

María de Grandy piensa que este libro le ha servido para autonalizarse. "Yo lo llamo escritura automática. Soltaba el freno de mano y básicamente dejaba que las palabras corriesen sin ningún tipo de filtro. No he corregido nada. Los poemas están tal cual como salieron del bolígrafo". María entiende que el libro está "muy limpio, muy virgen".

Hoy ha presentado su libro en los espacios de Alcultura y espera hacer lo propio próximamente en el Café Teatro, "empecé a recitar allí hace cuatro años en el micro abierto". Califica su libro como "muy intimista, muy de mis tripas". Para entenderlo mejor nos ha regalado uno de sus poemas.

si fuera ciega de un ojo

me taparía el otro, la

capacidad sensorial asciende vertiginosamente el

[desconocimiento

siempre causa la ceguera de un ojo propio en un ojo ajeno cuando no se puede hacer de un ser la cascada se vuelve

[piedra

y el estruendo de ansiedad prevalece sobre la catástrofe

[plausible

sin saber cómo controlar ser ciega de

un ojo me taparía los dos y me cortaría las manos.

a disposición de la carencia

sensorial la desidia es tan

fácil como un vómito amplificado y como una linea torcida la velocidad es

la velocidad es la silla es la pared es

el progreso es

la ceguera es