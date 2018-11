Agustinos busca en Latorre el revulsivo para salir del descenso

El CD Agustinos, a través de un comunicado oficial, ha dado a conocer la no continuidad de Juan Antonio Martínez al frente de la primera plantilla del equipo masculino de División Honor Plata.

Los resultados, una victoria en nueve partidos de Liga, no son los deseados y por ello el técnico alicantino ha decidido dar un paso a un lado. Además, el equipo no reacciona. En los últimos encuentros el conjunto se ha hundido en la clasificación general. Martínez no abandona el club y seguirá ligado a la cantera de la entidad.

La directiva de Agustinos está negociando la incorporación de Fernando Latorre para sustituir a Martínez. El exjugador de Agustinos conoce la casa. El técnico alicantino ha demostrado su capacidad para dirigir conjuntos en DHPLATA y en Asobal.

Además, Latorre fue el artífice del ascenso de BM Benidorm a la máxima categoría del balonmano nacional.

Hasta la llegada de Latorre, falta la carta de libertad de Elda CEE, que de momento no está por la labor de dejarle salir, Sergio González, técnico de la casa, dirigirá los entrenamientos de la primera plantilla y se sentará en el banquillo el próximo sábado ante Ciudad de Aranda.