La Unió, satisfecha con el compromiso de Bruselas y ASAJA pide saber qué cultivos se van a plantar

Distinta respuesta de los agricultores de la provincia al compromiso que el president Ximo Puig alcanzaba este martes en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, para que la Generalitat pueda modificar los Planes de Desarrollo Rural y dar más ayudas económicas, además de otras posibles soluciones, a los afectados por la Xylella Fastidiosa.

Mientras para la Unió de Llauradors es "una muy buena propuesta", desde ASAJA señalan que solo será positivo si esos planes de replantación contemplan la sustitución de unos almendros por otros.

Desde la Unió de Llauradors, su portavoz en Alicante, Juan Miguel Montaner, destaca que esta medida permitirá "tener fondos económicos para la reestructuración de las comarcas afectadas" porque, aunque sea duro, el arrancado de árboles es “la única solución”. Según afirma, “intentar no erradicar de golpe la enfermedad es arriesgarse a que la pandemia se extienda por toda la península Ibérica”, como ha ocurrido en Italia o en las Islas Baleares, por lo que ve con buenos ojos el anuncio.

No obstante, insiste en que “la única culpable” de esta situación es la administración, que “ha fallado” en su tarea de controlar que no entre material vegetal contaminado en las aduanas.

Por tanto, Montaner cree que la administración “tiene inyectar dinero pronto”, pero no solo para cubrir los gastos del lucro cesante y las nuevas replantaciones de los agricultores, sino también en infraestructuras porque las zonas afectadas “se sienten un poco dejadas”.

Sin embargo, en ASAJA no ven nada positiva la propuesta. Insisten en que la cuestión es saber qué cultivos se van a plantar con esos planes de replantación, ya que los agricultores no quieren plantar hierbas aromáticas y no es posible plantar hortalizas en una zona de secano.

Además, su secretario Ramón Espinosa critica que Puig haya ido a Bruselas sin haber visitado antes las zonas afectadas y sin haber hablado con los agricultores.

Para ASAJA, la medida solo será positiva si la replantación pasa a ser inmediata, pero de momento la normativa europea “es muy restrictiva” y establece que han de pasar cinco años hasta poder volver a plantar.