"Lo sorprendente es que el año pasado el Hércules no jugará la promoción"

Escucha el programa de deportes de Radio Alicante, dirigido por Pedro Vera.

Guillermo Fernández, entrenador de la SD Ejea, analiza al Hércules de Planagumà. Conoce perfectamente al conjunto blanquiazul ya que fue directo deportivo del Real Murcia, estuvo en el Alcoyano, en el Olímpic de Xàtiva, entre otros equipos.

Además, Romo no entiende como el Hércules CF "la pasada temporada no jugó la promoción de ascenso, por su potencial" y no le sorprende la actual clasificación de la escuadra herculana.

Adrián Jiménez, jugador del Hércules, analizó el resultado ante el Alcoyano y confía en que "no se puede fallar ante Ejea y más en el Rico Pérez".

Explicamos el cambio de entrenador en el equipo de DHPLATA masculino del CD Agustinos. Juan Antonio Martínez deja la dirección de la primera plantilla, pero seguiré en el club. Fernando Latorre es el único candidato para sustituir a Martínez. Pero, el exentrenador de BM Benidorm tiene que desvincularse de la su actual equipo, Elda CEE, para fichar por la entidad colegial.