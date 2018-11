Se necesitan familias de acogida

La ONG Ven Con Nosotros ha hecho un llamamiento en la Ribera del Duero para acoger el próximo verano a menores ucranianos en situación de extrema necesidad. Y es que este último, varias decenas de ellos, que necesitan salir de su país, no pudieron venir al nuestro por falta de familias. El plazo para recibir solicitudes de acogimiento se encuentra ya abierto y está previsto que concluya en 28 de febrero.

Este año esta ONG ha logrado traer a España a 37 niños durante los meses de junio, julio y agosto. 20 de ellos repetirán experiencia estas navidades. La organización se ha propuesto superar el número de acogimientos del pasado verano atendiendo todas las demandas de los Servicios Sociales ucranianos.

Ven Con Nosotros trabaja en zonas de Ucrania muy deprimidas donde los menores carecen de lo más básico, además la guerra no permite que su situación mejore. Varios de los niños en acogida el pasado verano tienen hermanos mayores en el frente y alguno proviene de la zona en conflicto. El desastre de Chernóbil aún les afecta. En un estudio publicado este pasado verano por Envionment International, realizado por la Universidad de Exeter y el Instituto Ucraniano de Radiología Agrícola, se denuncia que la leche de vaca en algunas zonas de Ucrania tiene contenidos de cesio muy por encima de lo permitido. La vida de los niños mejora. No solo porque se les facilita el acceso a la asistencia médica y una buena alimentación, sino porque en muchos casos reciben un afecto y unas atenciones que en su día a día no suelen tener.

Las solicitudes se pueden realizar a través de su página web, www.venconnosotros.es, dirigiéndose al correo ongd@venconnosotros.es o bien al teléfono 661 971 578.