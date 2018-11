Fernández Mañueco respalda a González

El presidente regional del PP respalda públicamente la gestión de la alcaldesa de Aranda. Alfonso Fernández Mañueco recalaba esta mañana en la capital ribereña dentro de un periplo de visitas a los principales municipios de Castilla y León como primer aspirante a las próximas elecciones autonómicas. Aunque las candidaturas de poblaciones que no son capital de provincia no se darán a conocer, probablemente, hasta el mes de febrero, el principal líder autonómico del partido daba a entender que, después de lo demostrado en estos casi dos mandatos de gobierno, cuenta con Raquel González para volver a encabezar la lista de cara al 26 de mayo. “Tenemos una magnífica alcaldesa, que lo está haciendo bien, que está haciendo las cosas con eficacia y está demostrando que el PP gestiona bien al servicio de las personas”, expresó el presidente regional del partido, destacando su compromiso con las personas mayores y con el impulso al desarrollo industrial. No en vano, su visita se centró en el polígono Prado Marina y en la fábrica de GSK.

Respecto a su propio papel en el futuro como posible sucesor de Juan Vicente Herrera, Fernández Mañueco ha recalcado su compromiso con el nuevo hospital comarcal, asegurando su voluntad de agilizar los trámites para que sea una realidad lo antes posible. El candidato autonómico del PP se ha referido también al problema del personal sanitario, especialmente en el ámbito rural, hablando de la necesidad de adoptar algunas medidas, como la de incrementar la presencia de personal de enfermería para suplir las carencias de médicos. “Tendremos que hacer un esfuerzo para que desde la Junta de Castilla y León se tomen medidas, mediante el sistema de acumulaciones, se puedan prestar los servicios por otros médicos de atención primaria y también los profesionales de la enfermería puedan ir incrementando su presencia”, concluyó Mañueco.