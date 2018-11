Nace "LOS 40 CLASSIC"

El grupo de emisoras de la Cadena SER en Asturias está hoy de enhorabuena porque, desde las 18:40 horas de esta tarde, se incorpora a nuestra familia de programas musicales “LOS 40 CLASSIC”.

Decimos adiós a M80Radio, que se transforma en una nueva emisora de LOS40 que saldrá al aire con los mejores clásicos de la historia de la música; una cadena hecha sólo a base de Números 1, nacionales e internacionales, de todos los tiempos, con especial foco en las décadas de los ’80 y los ’90.

Y no solo serán canciones; todo el imaginario que rodea a los artistas favoritos, álbumes, películas y series, que son también números 1, estarán presentes en LOS40 Classic.

El estreno lo retransmitirá en directo La Ventana, el programa de Carlos Francino en la Cadena SER. LOS40 Classic supone la auténtica reinvención de M80 Radio, cuyos diales ocupa, y rinde tributo a las generaciones enteras de oyentes que han crecido con la marca Los 40 Principales, con la que mantienen un fuerte vínculo emocional forjado en el historial de nº1 generado por la radio musical líder del mercado español.

Con motivo de este lanzamiento, la cadena mantiene abierta, a través de su web, una votación para que sean los oyentes quienes elijan la canción inaugural de la nueva cadena entre los números 1 más emblemáticos de la historia del pop. En este momento la disputa se centra en tres éxitos indiscutibles: 'The Show Must Go On' (Queen), 'Monday Monday' (The Mamas & the Papas) y 'Enjoy the Silence' (Depeche Mode).

“LOS 40 CLASSIC”, desde esta tarde en el 88.9 FM de tu dial en Asturias.

Back to the classic!