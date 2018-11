Podemos reclama 1.000 millones de euros para el Bierzo en reindustrialización

Con la base de la industria agroalimentaria, la formación morada considera imprescindible incrementar la inversión en el Bierzo dado que los 250 millones de euros contemplados en el acuerdo minero para revitalización son claramente 'insuficientes' según ha señalado el responsable de la formación en Castilla y León, Pablo Fernández.

En los últimos 8 años, Ponferrada ha perdido 2.970 habitantes, una sangría que ejemplifica perfectamente, según Podemos, la crisis que vive una comarca que no puede permitirse el lujo de sumar los 180 trabajadores de las auxiliares de Endesa. Para evitarlo, la formación morada presentará una Proposición no de Ley en las Cortes para lograr que estos operarios 'no sean abandonados a su suerte', señaló.

También en materia sanitaria, Podemos reclama la bonificación a los profesionales que soliciten como destino el Hospital del Bierzo que debería, a su juicio, incrementar las plazas de MIR disponibles, actualmente 3, en próximos ejercicios. De conseguir el gobierno de Castilla y León, Fernández asegura que su primer objetivo será instalar un acelerador lineal en el centro berciano que evite a los pacientes el desplazamiento a la capital de la provincia.

Un abanico de males, los antes descritos, que, según Fernández, son directamente atribuibles al desgobierno de la Junta en manos de un político en retirada y sin presupuestos. Declaraciones de Fernández durante una segunda jornada de recogida de propuestas de la ciudadanía realizada en la plaza de Lazúrtegui de Ponferrada.