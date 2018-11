Euskadi reclama a Apple que 'Siri' hable euskera

Con la iniciativa "Euskaraldia" como telón de fondo, que desde el próximo 23 de noviembre al 3 de diciembre aboga por resetear hábitos en el uso del euskera, el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha centrado su ponencia en el Fórum Europa en el estado de "nuestro idioma". Una lengua, ha dicho, que, como decía Koldo Mitxelena, tiene como misterio no su origen "sino haber llegado viva al año 2000 sin haber sido nunca lengua oficial de Imperio o de Reino, ni tener hasta ahora estatus oficial". La historia de la pervivencia del euskera, decía Zupiria, podría compararse con el fuelle de una acordeón, "que para producir sonido debe absorber y expulsar aire de forma ininterrumpida". A su juicio, la lengua es ese fuelle que se expande y adquiere volumen. Si no vuelve a abrise, mantiene, deja de sonar. A partir de aquí, su apuesta por un idioma "que suma y no resta".

Zupiria ha aclarado que no hay motivo alguno para cuestionar los niveles de conocimiento de euskera exigidos para trabajar en las administraciones vascas. De hecho, ha aclarado que se han analizado más de 38.000 puestos de trabajo, que se han comparado las habilidades que un puesto debe tener con el nivel de exigencia lingüística que se le debe aplicar, en función además de los municipios. Mantiene el consejero de Cultura y Política Lingüística que en el "96% de los casos se ajustan los niveles de exigencia que el puesto debe tener". Admite "algunas disfunciones", a las que habrá que hacerles frente, decía, sin embargo ha insistido en que "nadie ha perdido su puesto de trabajo por no saber euskera".

El consejero ha reclamado que, en su afán por resetear los hábitos en torno al euskera, debe favorecerse su uso y es aquí donde deberían entrar planes dirigidos a la empresa privada. Mantiene Zupiria que las industrias y negocios "deberían incorporar a sus planes de gestión el factor de la diversidad lingüística", como lo hacen con la igualdad o el medioambiente, por ejemplo". Entre sus peticiones, la mirada a Apple. Teniendo en cuenta que el euskera está en el puesto 31 entre las lenguas que "viven" en la wikipedia y es una de las 100 más utilizadas entre las cerca de 7.000 de todo el mundo, muestra su preocupación porque "Siri" no habla euskera.