Cruz Roja Bizkaia comienza su campaña de recogida de juguetes

Cruz Roja Bizkaia ha puesto en marcha, un año más, su recogida de juguetes llamada 'Sus derechos en juego'. Pretenden entregar 6.000 juguetes "nuevos, no bélicos y no sexistas" a las familias que atraviesan una situación económica que no les permita comprar regalos a sus hijas e hijas estas navidades.

En la pasada edición, esta campaña entregó 5.502 juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos a 2.264 menores en Bizkaia. Sin embargo, este año cuentan con el apoyo de las grandes instituciones deportivas del territorio, por lo que pretenden superar esa cifra. Se han sumado a esta causa el Athletic Club de Bilbao, el RetaBet Bilbao Basket y el Lointek Gernika.

Apoyo deportivo

El Athletic Club, a través de su Fundación, se une un año más a la campaña de juguetes de Cruz Roja Bizkaia. Las tiendas oficiales del Athletic Club funcionarán como punto de recogida de juguetes desde hoy mismo y hasta el 28 de noviembre. Cualquier persona que haga una compra en tiendas oficiales Athletic Club y done los productos adquiridos a Cruz Roja en la misma tienda, recibirá una entrada por cada donación para el partido de Copa del Rey del 28 de noviembre entre el Athletic Club y la S.D Huesca. El Athletic donará un total de 2.500 entradas. Igualmente, donará el beneficio íntegro de estas ventas para la compra de juguetes por parte de Cruz Roja.

El RETAbet Bilbao Basket, bajo su iniciativa “Un partido, una causa” y a través de su Fundación, dará a conocer la campaña a la afición el próximo 16 de diciembre en el partido contra el Rio Ourense Termal y difundirá mensajes de sensibilización en sus canales de comunicación. Los hombres de negro están preparando una macrotirada de peluches nuevos a la pista durante el encuentro para que nadie se quede sin regalo estas navidades. Para incentivar que los aficionados puedan participar en esta acción solidaria, el club rebajará el precio de las entradas, y los primeros en acercarse al pabellón con su peluche podrán conseguir invitaciones para el siguiente encuentro. Además, los niños y niñas usuarias de Cruz Roja Bizkaia también recibirán como regalo 400 entradas para el partido del 11 de enero contra el Barcelona Lassa B.

Por su parte, las jugadoras del equipo de baloncesto femenino Lointek Gernika estarán recogiendo juguetes el fin de semana del 21 y 22 de diciembre en el Eroski de Gernika-Lumo y donarán a Cruz Roja entradas para el partido que se celebrará el 4 de enero contra Sant Adriá.

Las fechas y puntos de recogida de la campaña se pueden consultar en www.cruzrojabizkaia.org y son: las tiendas oficiales del Athletic Club; Bilbao Exhibition Centre; Ikea; Toysrus de Megapark: El Corte Inglés; Zubiarte, Decathlon de Berango, Megapark y Durango; tiendas Elkar; tiendas Juguettos-Seyma; Carrefour Erandio; supermercados Eroski en Ercilla, Zalla y Gernika; hipermercados Eroski; la Oficina de Voluntariado de Cruz Roja en Bilbao y las asambleas de la organización en Portugalete, Durango, Getxo, Zalla, Igorre, Bermeo, Gernika, Mungia y Basauri.