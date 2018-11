Swing Trio homenajeará al gran violinista de jazz Stephane Grappelli

Este jueves 22 de noviembre se le hará en El Soldadito de Plomo un tributo a Stephane Grappelli, dentro de la sección Off del Cartagena Jazz Festival.

Swing Trío especializado en gipsy jazz y jazz manouche rendirá tributo a uno de los grandes de la música años 30 y quizás el mejor violinista de jazz de todos los tiempos.

"Este homenaje nace desde la más profunda admiración que siente este trío de músicos por este maestro y trata de transmitir la alegría y energía desbordante de uno de los artistas más creativos y relevantes de la historia del jazz".

La formación revisita los temas que Grappelli interpretó al lado del "Hot Club de France" de Django Reinhardt, clásicos reconocibles como "I Get a Kick out of You", "As Time Goes By" que recuerdan a su última etapa, algunas piezas que Grappelli compuso para films como "Les Valseuses" de Bertrand Blier e incluso variaciones en modo swing" del Concierto de Bach para dos violines y orquesta.