Vicent Sales considera que Ali Brancal es cobarde por mantenerse en el cargo pese a estar investigada por la justicia

El concejal del PP en el Ayuntamiento, Vicent Sales, considera que la vicealcaldesa de Compromís, Ali Brancal, es una cobarde por mantenerse en el cargo pese a estar investigada por la justicia. El PSOE mantiene el silencio pero recuerda a Compromís que al margen de lo que ocurra en el proceso judicial, el cumplimiento del Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento es una cuestión de ética.

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón considera que la vicealcaldesa, Ali Brancal, debería dejar el cargo y cree que no tiene sentido que en la comisión de mañana jueves se debata si está imputada o no. El concejal Vicent Sales dijo ayer en la Tertulia de Radio Castellón que Ali Brancal es una cobarde por no dimitir.

El Partido Socialista mantiene su silencio. A las declaraciones que hizo ayer la alcaldesa insinuando que Brancal debía dejar el cargo, se suman las del portavoz del PSOE, Rafa Simó, que recuerda a Compromís que cumplir el Código de Buen Gobierno es una cuestión de ética.

Desde Compromís argumentan que la denuncia que ha causado la investigación ha sido interpuesta por el PP y mantienen que las acusaciones de un particular no son motivo suficiente para pedir la dimisión de su vicealcaldesa, ni tampoco el Código de Buen Gobierno, porque insisten en que Brancal está investigada y no encausada. Ignasi Garcia.

Castelló en Moviment defiende a Brancal de la denuncia del PP y su portavoz, Xavi del Señor, celebra que vaya a dar explicaciones mañana. Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Vicente Vidal, cree en la honorabilidad de la vicealcaldesa pero pide su dimisión mientras dure el proceso judicial.

Hay que recordar que la investigación judicial se inició cuando el PP denunció que Compromís había enviado papeletas electorales del partido a través del Correo Postal del Ayuntamiento.