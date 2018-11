El whatsapp del portavoz

Entre whatsapps, renuncias y acusaciones cruzadas con el Partido Popular y el Partido Socialista de por medio, parece que muchos han abierto los ojos y se han dado cuenta del reparto de poder que durante años se ha producido en la política española con la Justicia como rehén. ¿Desde cuándo se reparten los puestos del CGPJ? ¿Qué ha pasado esta vez? ¿Un whatsapp indiscreto del portavoz del PP en el Senado? ¿Alguien cree que antes no se hacían esos mismos comentarios?

La situación que se ha desatado parece obra de Berlanga o de los Monty Python; es como ver a varios estafadores señalar a otros estafadores al grito de “están estafando”. No es que no tenga importancia el mensaje de Cosidó -un mensaje en el que se felicita por el control de esta u otra sala de justicia tras el reparto de los asientos del Poder Judicial con el PSOE-, el problema es que llueve sobre mojado y que estos comportamientos, públicos gracias a esa aplicación que carga el diablo, no son nuevos. El que iba a ser presidente del Alto Tribunal tras ser ungido en el trueque político, el canario Marchena, se ha desmarcado dejando a más de uno en fuera de juego. Pero, sinceramente, ¿qué cambia la metedura de pata del popular Cosidó? ¿No pone negro sobre blanco algo que ya sabíamos?

Ahora que la Justicia afronta días duros y se enfrenta a las dudas justificadas de muchos, también en Canarias, hay que recordar que antes de poner en la picota a los jueces podemos sumarnos, por ejemplo, a las quejas de los que trabajan cada día en los juzgados, quejas sobre la situación que lleva arrastrando la institución desde hace décadas. Falta de inversión, con archivos del siglo pasado, en papel; falta de medios, falta de magistrados y recursos; procesos que se eternizan durante años… ¿De qué nos quejamos ahora? ¿De qué se quejan ahora PP y PSOE?