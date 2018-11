🇪🇸 #MUNA, el museo anteriormente conocido como #MNH

🇬🇧 MUNA, the museum formerly known as MNH

📌 #MuseosDeTenerife informa que el Museo de la Naturaleza y el Hombre (MNH) ha pasado a denominarse MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. @CabildoTenerife @tenerife2030 #Tenerife pic.twitter.com/TYaojvzoM9