Carlos Fernández vuelve a casa

Carlos Fernández ya está de vuelta. Tras haber disfrutado de su convocatoria con la selección española sub'21, y de perderse el partido del Dépor en Almería, el punta ya ha trabajado esta mañana a las órdenes de Natxo González. "Contento por volver. Me ha servido para ver el nivel en mi generación. Contento por la experiencia y pensando en el fin de semana".

El delantero no pudo participar en el partido del lunes en Almería, pero cree que pese al mal sabor de boca que ha dejado el juego del equipo, no se debe dramatizar. "No he visto aún el partido de Almería pero hay que pensar en el fin de semana. Hay que intentar mejorar, ir creciendo".

Me quedo con que independientemente de cómo haya sido el partido, se sumó un punto. Hay que hacerlo bueno consiguiendo los tres el sábado". Eso sí, Carlos Fernández tiene claro que aunque el resultado es lo fundamental, la manera de conseguirlo tiene su importancia. "Independientemente de cómo se vaya dando hay que intentar conseguir los tres puntos, aunque la manera es importante porque intentamos tener una idea de juego, pero la idea común es sumar y si no se puede de tres, uno".

Tras el mal partido de Al seis, la gran reflexión de los últimos días es analizar los motivos por los que no se ve un equipo similar al de Riazor. "Cada semana intentamos acercarnos al nivel de Riazor, pero el rival aprieta, juega ante su gente y aún así cada día estamos más cerca de ir mejorando y acercándonos a lo que somos en Riazor. Por un partido malo que se haya dado no deben saltar las alarmas".

Acerca del próximo rival, Carlos ha alabado a los pamplonicas: "Es pronto para decantarse por los equipos que van a estar arriba, pero lo que he visto de Osasuna me ha gustado. Nos lo van a poner difícil". Por último, el delantero ha querido hacer balance de lo conseguido por el Deportivo una vez transcurrido el primer tercio de temporada. "Estoy totalmente satisfecho. Es un muy buen inicio de temporada. Si seguimos esa progresión vamos a estar arriba que es lo importante".