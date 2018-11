Leo en la web de Radio Coruña el siguiente titular: Pedro Sánchez completa el entrenamiento aún sin alta médica.

Lo primero que pienso es: Caramba con el presidente, ¿a qué estará entrenando?. Lo segundo que pienso es: Caramba con el presidente, se pone a entrenar sin alta médica, qué mal ejemplo para los españoles. Y lo tercero que pienso es: Caramba conmigo, que tonto soy, se trata de un jugador del Dépor.

Y es que tener nombres comunes da lugar a confusiones. He pensado en el nombre más común que se me ha ocurrido: Juan García. He mirado en mi agenda del móvil y tengo tres Juan García distintos. Los he llamado los Juanes, como el cantante.

Por eso los artistas se ponen nombres artísticos, que se llaman nombres artísticos porque hay que tener mucho arte para elegirlos bien. Hay nombres artísticos algo pretenciosos como El Gran Wyoming, que a lo mejor con Wyoming le llegaba. Hay nombres artísticos que van con la verdad por delante como El Feo de los Calatrava. Hay nombres artísticos que mutan, como Prince, el artísta antes conocido como Prince y que luego se llamó el Símbolo. Hay nombres artísticos que indican procedencia o creador: David de María, Chiquito de la Calzada, la Dama de Elche (artistaza).

Y finalmente hay nombres artísticos que coinciden con el nombre real porque ya pegan directamente, por ejemplo: Rodrigo Rato, Emilio Botín y Víctor Grande. Sí, amigos y amigas, mi nombre artístico es a la vez mi nombre verdadero. Por cierto, recuerdos de mi queridísima prima Ariana.

Me despido ya, no sin antes desearle lo mejor a Pedro Sánchez, al jugador del Dépor, y al otro Pedro Sánchez, sencillamente, que haga lo que pueda.