Guillermo Tendero: "El problema lo tiene Agustinos"

La directiva del Bm. Elda – C.E.E.está intentando que la noticia adelantada ayer por Radio Elda – Cadena SER en el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” sobre el interés delC. D. Agustinos Alicante para hacerse con los servicios del entrenador de su primera plantilla, Fernando Latorre, no afecte a la preparación del importante partido del domingo (12:30 h) en el pabellón “Rafael Tapia Valdés” ante el líder del Grupo E de la Primera Nacional de balonmano masculino, H. Villa Antonia Sant Joan ni a la presentación de los equipos de la sección de balonmano del Centro Excursionista Eldense que tendrá lugar el sábado a partir de las 18:00 h en ese mismo escenario.

De cualquier modo, es complicado teniendo en cuenta la insistencia del club capitalino para que Latorre regrese a su disciplina.

Ante la aparición de esa noticia, Fernando Latorre se reunió ayer con los componentes de la plantilla de su todavía equipo para comunicarles, de primera mano, el desarrollo de los acontecimientos desde que el pasado domingo se reuniera con la directiva de Agustinos. Guillermo Tendero, director deportivo del Bm. Elda – C. E.E., ha confirmado en SER Deportivos Elda – Vinalopó esa reunión haciendo hincapié en que “el problema del entrenador lo tiene Agustinos” aunque no ha ocultado que “no vamos a ir contra la voluntad de Fernando” reconociendo que “solo facilitaremos su salida si encontramos un entrenador con un perfil parecido al de Fernando Latorre”.

Eso sí, Guillermo Tendero lamenta que se haya montado todo este revuelo coincidiendo con la presentación de todos los equipos del club, alrededor de doscientos jugadores y, principalmente, con el partido que jugará el primer equipo el domingo a las 12:00 h, también el “Rafael Tapia Valdés” de la ciudad deportiva, contra el líder del Grupo E de la Primera Estatal, H. Villa Antonia Sant Joan de Mino Borja.