Distintas iniciativas reclaman en Badajoz el final de la violencia de género

Badajoz llevará a cabo distintas iniciativas el próximo domingo con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, entre ellas una marcha denominada "Rompamos el Silencio" o el concierto "Voces contra el Silencio".

En el primero de los casos, como ha explicado la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, Inés Rodríguez, la marcha se iniciará en los juzgados pacenses y finalizará en el paseo de San Francisco.

La periodista de Cadena SER-Radio Extremadura Mayte Carrasco leerá un manifiesto al final del recorrido, el cual contará con la actuación de las murgas "Polichinelas" y "Yo no Salgo", y donde destacarán los sones, con letra adaptada, de la canción"We will rock you" de Queen.

La integrante de la murga "Polichinelas" Laura Brito ha afirmado que estas formaciones animarán a romper el silencio contra esta lacra, y a la implicación de toda la sociedad extremeña, a través de sus canciones y ritmos.

La Asociación de Mujeres Progresistas ha organizado durante este mes otras actividades, entre ellas nueve talleres -ocho en centros de promoción de la mujer y uno en la Universidad- en los que han participado alrededor de 300 mujeres.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, ha dado a conocer las distintas acciones que llevará a cabo el Instituto Municipal de Servicios Sociales, entre las que se encuentra el concierto "Voces contra el Silencio".

Estará conducido por la actriz Paca Velardiez y contará con las actuaciones de las formaciones musicales Divan du Don, Ulises y Jabato y Los Disfrutones y del grupo de danza urbana Step Dance Studio.

El objetivo es atraer al público joven al concierto, evento que realiza una llamada a la necesidad de la implicación social contra la violencia de género en todas sus formas.

Desde el ámbito municipal también se impulsan las Mesas de Coordinación Local y Territorial Contra la Violencia de Género, que tienen como objetivo una mayor eficiencia de los recursos a través de la coordinación de todos los actores implicados en la lucha contra esta lacra.