Quin Delibat! y The Frígolos estrenan disco

En Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera abrimos, como cada miércoles, nuestro espacio dedicado a la música.

En esta ocasión ha sido David Serra, que ha recomendado los nuevos trabajos de los grupos ibicencos Quin Delibat! y The Frígolos.

Quin Delibat! lanza su segundo trabajo 'Òrbites concéntriques', una larga duración de 13 temas, que se presentará el 23 de noviembre en Barcelona.

Por su parte, The Frígolos, también presenta su disco, tiulado 'You won again'.

Ricky Lee regresa con nueva formación, que cuenta con Stefano Serra en la batería, y Álex Civil en el contrabajo.

