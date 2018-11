Luz verde a los presupuestos del Ayuntamiento de Sant Antoni con el voto en contra del PP

El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni ha dado luz verde también a los presupuestos del 2019, también aquí, con el voto en contra del Partido Popular. Unas cuentas que rozan los 27 millones de euros, y que según la oposición son "poco realistas". Ponen de ejemplo que la partida destinada al pago de las horas extraordinarias del personal es muy inferior a lo que se acaba destinando cada año.

El concejal Marcos Serra lamenta "la falta de consenso". Dice que no se hado "participación alguna" a su grupo y cuestiona las inversiones previstas. Asegura que no hay nada contemplado para las zonas rurales "que están abandonadas". Tampoco se priorizan proyectos que defiende el PP, como la peatonalización de Sant Rafel, la segunda fase de Can Portmany o el bulevar de Cala Gració.

Serra dice que ya que tanto "presume" el gobierno de haber saneado las arcas municipales "podría bajar los impuestos a los ciudadanos".

El concejal del PP afirma que el Ayuntamiento de Sant Antoni podría avanzarse en la remodelación de la Bahía de Portmany "habilitando una partida en los presupuestos, porque ya se cuenta con el proyecto de paseo hasta Cala Gració". Serra cuestiona que se quiere esperar a hacerlo de forma conjunta con Sant Josep.

Por su parte el concejal de Economía y Hacienda, Fran Tienda, dice que si se han tenido en cuenta propuestas de la oposición "como la geolocalización de las zonas rurales". Apunta que los presupuestos son los que corresponden para el último año de legislatura "con la finalización de los proyectos previstos".