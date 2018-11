Teresa Rodríguez: "El PSOE va chupando rueda"

El PSOE está “chupando rueda de Adelante Andalucía”. Así lo ha afirmado hoy la candidata de la confluencia de izquierdas a presidir la Junta, Teresa Rodríguez, al referirse a la subida de las pensiones no contributivas aprobada recientemente por la Junta de Andalucía.

En declaraciones a los medios en Pegalajar, Rodríguez ha tirado de ironía para señalar que “si durara la campaña un par de semanas hasta se apuntan a la banca pública, a los bancos de tierra… quizás tendríamos que tener campañas de un año y medio”.

En cualquier caso, ha manifestado que le parece “insuficiente” la subida de las pensiones no contributivas, y que ese aumento es “un insulto”. “Pedimos diez veces más de aumento, unos cinco millones de euros como mínimo, que es absolutamente asumible por la administración andaluza: es una partida, por ejemplo, de publicidad institucional de la empresa pública de Turismo y Deporte”, ha indicado.

“Que se apuntan al discurso animalista, como hizo Juan Cornejo, bien; que se apuntan al discurso de la dignificación de las pensiones no contributivas, bien; que se apuntan al discurso de condicionar las ayudas públicas al cumplimiento de la normativa laboral vigente, bien. El problema es que no lo hemos visto hacer eso en 37 años, y tienen serias dificultades de credibilidad”, apostilla.

Al hilo, ha hecho una referencia al alumnado que copia. “Los alumnos que copian no aprenden, lo sabemos los que somos profesores. Así no me extraña que se tarden más de diez años en aprobar una carrera, si uno porque no tiene ideas copia las de los demás”.